Công ty Stolt Tankers - đơn vị vận hành đội tàu chở hóa chất và bưu kiện cho biết rằng một tàu chở dầu của họ đã bị cướp biển tấn công tại địa điểm ngoài khơi Yemen hôm 17/5. Tàu Stolt Apal treo cờ Anh đã bị hai xuồng cao tốc tiếp cận và tỏ rõ ý đồ xấu, dẫn đến việc các nhân viên bảo vệ có vũ trang phải nổ súng cảnh cáo, sau đó xuồng cướp biển cũng bắn vào tàu chở dầu bằng vũ khí nhẹ. Nhưng nhờ có lợi thế về mặt hỏa lực cũng như ưu thế của tàu lớn, sau vài phút giao tranh thì các xuồng cao tốc của cướp biển đã phải rút lui, thiệt hại của tàu chở dầu là không đáng kể. Bên cạnh đó, không có bất cứ thương vong nào xảy ra đối với thủy thủ đoàn, tàu chở dầu của Anh vẫn tiếp tục hành trình của mình theo đúng kế hoạch ban đầu. Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cảnh báo tất cả những tàu thương mại khác phải hết sức thận trọng khi đi qua khu vực vịnh Aden của Yemen, vốn là một trọng điểm cướp biển hoạt động. Ngoài ra theo công ty an ninh hàng hải Dryad Global, đây là sự cố thứ chín có liên quan đến cướp biển tại Vịnh Aden của Yemen được báo cáo xảy ra trong năm nay. Theo tọa độ được đưa ra bởi cơ quan này, vụ việc xảy ra ngoài khơi cảng Mukalla của Yemen, công ty an ninh hàng hải trên không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nhưng nguy hiểm hơn, đã có cáo buộc rằng vụ tấn công nói trên không phải do hải tặc mà được nhóm vũ trang Houthi tại Yemen thực hiện, nhằm đáp trả các tuyên bố cứng rắn được Anh đưa ra gần đây. Lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen chưa bình luận về những cáo buộc chống lại họ, tuy nhiên cần lưu ý rằng tổ chức này chưa từng tiến hành một cuộc tấn công nào nhằm vào tàu dân sự trước đó. Nhưng bất chấp thực tế này, đây vẫn có thể là lý do để Hải quân Hoàng gia Anh hiện diện ngoài khơi Yemen cùng các tàu chiến của NATO với lý do đảm bảo an ninh khu vực. Nếu điều này xảy ra, tình hình khu vực Trung Đông được dự báo lại sắp bước vào một thời kỳ căng thẳng mới, thậm chí có thể dẫn tới xung đột vũ trang. Cần lưu ý rằng lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn, trong khi Tehran và London vẫn đang trong trạng thái căng thẳng sau những vụ bắt giữ tàu chở dầu của nhau xảy ra hồi năm ngoái. Không loại trừ khả năng Iran sẽ âm thầm cung cấp tên lửa hành trình chống hạm cho lực lượng vũ trang Houthi để tấn công tàu chiến của hải quân Anh nếu những con tàu này áp sát bờ biển Yemen. Nếu viễn cảnh trên xảy ra thì đây thực sự là một thảm họa đối với khu vực đang có giao tranh nóng bỏng này, rất cần sự góp mặt của cộng đồng quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

