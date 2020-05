Trong thời gian gần đây, lực lượng vũ trang GNA đã thay đổi hoàn toàn cục diện trên chiến trường Libya, từ thế bị động chống đỡ họ đã nhanh chóng dồn ép phía LNA đến mức "ngạt thở". Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng nói trên là nhờ sự hậu thuẫn cực kỳ to lớn của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia bảo trợ hàng đầu cho phe GNA. Ngay từ đầu cuộc chiến, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp rất nhiều vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu cho GNA, giúp họ đứng vững trước thế tiến công của LNA. Tiếp đó, nhờ không quân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát gần như toàn bộ bầu trời, tiến hành chiến thuật sử dụng máy bay không người lái vũ trang chặn bước tiến của LNA mà GNA đã có thời gian củng cố lực lượng. Ngoài ra không thể bỏ qua vai trò của hàng chục ngàn tay súng thánh chiến người Syria được Thổ Nhĩ Kỳ gấp rút đưa từ Idlib tới, họ đã trở thành mũi tấn công chủ đạo của GNA và đẩy LNA vào thế phòng thủ. Bước ngoặt chiến trường Libya đã tới khi sân bay quân sự Al-Watiya - một trong những căn cứ lớn và quan trọng nhất của LNA bị GNA đánh chiếm, kèm theo việc thu giữ và phá hủy nhiều vũ khí hiện đại. Mất căn cứ không quân Al-Watiya, binh sĩ LNA đã bị suy sụp tinh thần nặng nề, nguy cơ họ tiếp tục hứng chịu những thất bại tiếp theo là rất lớn, do vậy trong lúc này những "nhà tài trợ" cho LNA phải nhanh chóng can thiệp để chặn đà thắng lợi của GNA. Bộ trưởng Nghị viện Ai Cập, ông Atef Nasser vừa đưa ra lời chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, nhấn mạnh rằng ông đang can thiệp vào Libya. Phản ứng trên là dễ hiểu khi Ai Cập là đồng minh chủ đạo của LNA. Ông Nasser khẳng định lập trường của nước này về tình hình Libya sau sự sụp đổ của căn cứ không quân Al-Watiya, nói rằng Cairo hoàn toàn tin tưởng vào một giải pháp chính trị và sự cần thiết phải giữ gìn sự thống nhất và chủ quyền của Libya. Bộ trưởng Nasser khẳng định tuyên bố của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi là một thông điệp rõ ràng cho người đồng cấp Erdogan, để ông không sử dụng Libya như một "nền tảng nhằm xuất khẩu khủng bố sang Ai Cập và các nước láng giềng". Ông Nasser chỉ ra rằng Tổng thống Erdogan nên xem lại các hành động ở Libya và biết rõ giới hạn của mình, bởi vì "an ninh của Ai Cập là một lằn ranh đỏ mà Thổ Nhĩ Kỳ không bao giờ nên vượt qua". Trước đó, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã xác nhận rằng sự ổn định của Libya là một trong những yếu tố quyết định đối với an ninh quốc gia của Ai Cập và Cairo sẽ không thỏa hiệp với các nhóm khủng bố cũng như những người ủng hộ họ. Phản ứng trên của Ai Cập được nhận định rằng muốn gửi thông điệp tới Thổ Nhĩ Kỳ, đó là hãy ngừng hỗ trợ cho GNA, không được đẩy LNA vào thế bị tiêu diệt nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị. Trong trường hợp đòi hỏi không được đáp ứng, rất có thể Ai Cập sẽ đưa ra phản ứng cứng rắn hơn như tăng cường viện trợ cho LNA hoặc tham chiến trực tiếp, khi đó tình hình Libya sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ có thực sự e ngại phản ứng của Ai Cập hay không, khi tình hình chiến trường đang diễn ra theo chiều hướng rất thuận lợi cho họ.

