Trước nguy cơ thành phố Sirte thất thủ, ông Aqila Saleh - một chỉ huy cao cấp của LNA tuyên bố rằng họ sẽ chính thức đề nghị Ai Cập can thiệp nếu cảm thấy sự cần thiết phải duy trì an ninh quốc gia của Libya cũng như Cairo. Vị chỉ huy này nhấn mạnh rằng người dân Libya nhờ Ai Cập can thiệp để ngăn cản chủ nghĩa khủng bố, nếu lính đánh thuê người Syria chiến đấu cho GNA vượt qua "lằn ranh đỏ" ở Sirte và Al-Jafra. Ông Saleh nói tiếp: "Chúng tôi tin rằng Ai Cập sẽ không làm đồng minh thất vọng và sẽ không bỏ rơi chúng tôi, hoặc để một kẻ thù bên ngoài tấn công người dân Libya". "Sự can thiệp của Ai Cập vào tình hình chiến sự tại Libya là hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình, cũng như đảm bảo an ninh cho biên giới phía Tây của Cairo", ông Saleh nhấn mạnh. Lực lượng LNA cho rằng người dân Libya với tất cả các thành phần sẽ ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi nhằm ngăn chặn chiến tranh. Cụ thể, ông Saleh cho rằng, quốc hội Libya là cơ quan bầu cử và đại diện duy nhất của người dân Libya. Những đại biểu đã liên lạc với các thành phần khác nhau trong xã hội Libya và cho thấy sự nhất trí ủng hộ những nỗ lực của Tổng thống El-Sisi cả trong việc thực hiện Tuyên bố Cairo Cairo về ngừng bắn và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Nhưng ở phía ngược lại, GNA cho rằng đây chỉ là âm mưu của LNA nhằm lôi kéo quân đội nước ngoài vào cuộc chiến, nhằm tránh thất bại toàn diện đang đến rất gần. Trong diễn biến khác, mới đây cố vấn quân sự cho lãnh đạo tối cao Iran - ông Yahya Safavi đã trả lời báo chí khi xuất hiện cáo buộc Tehran đang âm thầm hỗ trợ lực lượng LNA do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo và có thể tham chiến cùng Ai Cập. "Nói về sự ủng hộ của Iran đối với Nguyên soái Khalifa Haftar ở Libya là điều vô lý", ông Yahya Safavi nói với hãng thông tấn Al Jazeera, nhấn mạnh rằng Tehran thực chất ủng hộ GNA. Những cáo buộc về sự ủng hộ của Iran đối với LNA lần đầu tiên được phái đoàn Israel tại Liên hợp quốc đưa ra, họ cho rằng rằng Tehran đang âm thầm vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự cho LNA. Tuy nhiên thực tế Iran vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt với cả Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, hai trong số những nước ủng hộ lớn nhất của phe GNA có trụ sở tại Tripoli. Như vậy có thể thấy rằng với tình hình trên, trong tương lai có thể sẽ xuất hiện cuộc đối đầu trực tiếp giữa lực lượng vũ trang Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ tại Libya nhằm hỗ trợ các đồng minh của mình. Ai Cập có lực lượng quân sự rất lớn và vị trí địa lý gần gũi với Libya, điều này có thể giúp họ nhanh chóng triển khai binh sĩ và phương tiện tác chiến tới điểm nóng nhằm thay đổi cục diện trên chiến trường. Nếu tình huống đó xảy ra, một cuộc chiến tranh thế giới cục bộ với sự tham gia của nhiều cường quốc quân sự sẽ hiện hữu. Đây là vấn đề gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế suốt thời gian qua.

