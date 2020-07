Vừa qua Bộ tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ đã đưa ra cáo buộc về việc Nga âm thầm đưa thêm máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 tới Libya nhằm hỗ trợ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đồng minh. Trước diễn biến trên, giới phân tích nhận định rằng sắp tới có thể sẽ diễn ra những trận không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các tay súng đánh thuê đến từ Syria. Không phải chờ đợi lâu, trang Avia-pro của Nga cho biết, những cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào nhiều vị trí của binh sĩ GNA và các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra. Kết quả của đòn tấn công ác liệt nói trên đã buộc phe đối lập phải đầu hàng và từ bỏ cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các khu vực quan trọng đang do LNA kiểm soát tại quốc gia Bắc Phi này. Vài ngày trước khi xuất hiện tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom Su-24 ở Libya, tình hình hoàn toàn khác với ưu thế thuộc về GNA, nhưng vào lúc này thì "gió đã đổi chiều". Trong ba tuần qua, các lực lượng vũ trang thân GNA đã không thực hiện được bất kỳ một nỗ lực nào để bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào thành phố Sirte hoặc những căn cứ quân sự khác của LNA. Trong khi đó quân đội của Nguyên soái Khalifa Haftar được Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và lính đánh thuê Wagner hỗ trợ đã tích cực tiến hành những đợt phản công. Giới chuyên gia không loại trừ rằng những cuộc đụng độ ác liệt mới ở Libya sẽ bắt đầu vào tháng tới, và cho đến thời điểm đó, lực lượng LNA cần có lợi thế tối đa trước đối phương thông qua trợ giúp của đồng minh. Trong khi đó tại chiến trường Syria, Nga và quân đội chính phủ Syria đã bắt đầu mở chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực hiện đang bị chiếm đóng bởi 3.000 tay súng đối lập. Trang Al Masdar News cho biết, quân đội Syria được sự hỗ trợ tích cực bởi máy bay chiến đấu Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại nhóm phiến quân thánh chiến ở phía Tây Bắc của nước cộng hòa Ả Rập. Đây là một khu vực rộng khoảng 1,5 nghìn km2, nơi có tới 3.000 tay súng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang ẩn náu và thường xuyên tiến hành những hoạt động quân sự chống lại chính quyền trung ương Damascus. Hiện tại các cuộc không kích của máy bay chiến đấu đang Nga được tích cực tiến hành kết hợp với những trận pháo kích, hoạt động trên diễn ra sau khi đường cao tốc M4 được giải tỏa. Được biết Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền can thiệp vào cuộc tấn công này, bởi vì theo thỏa thuận được ký kết trước đó, toàn bộ phần ngoài các tỉnh Aleppo, Idlib và Hama sẽ do quân đội Nga toàn quyền quyết định. Hiện tại vẫn chưa biết có bao nhiêu chiến đấu cơ Nga tham gia cuộc tấn công nói trên, tuy nhiên nhà quan sát "Sentry Syria" cho biết, chỉ trong ngày qua, ít nhất 5 máy bay đã cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim.

Vừa qua Bộ tư lệnh châu Phi (AFRICOM) của quân đội Mỹ đã đưa ra cáo buộc về việc Nga âm thầm đưa thêm máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 tới Libya nhằm hỗ trợ Quân đội Quốc gia Libya (LNA) đồng minh. Trước diễn biến trên, giới phân tích nhận định rằng sắp tới có thể sẽ diễn ra những trận không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các tay súng đánh thuê đến từ Syria. Không phải chờ đợi lâu, trang Avia-pro của Nga cho biết, những cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào nhiều vị trí của binh sĩ GNA và các tay súng thân Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra. Kết quả của đòn tấn công ác liệt nói trên đã buộc phe đối lập phải đầu hàng và từ bỏ cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các khu vực quan trọng đang do LNA kiểm soát tại quốc gia Bắc Phi này. Vài ngày trước khi xuất hiện tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom Su-24 ở Libya, tình hình hoàn toàn khác với ưu thế thuộc về GNA, nhưng vào lúc này thì "gió đã đổi chiều". Trong ba tuần qua, các lực lượng vũ trang thân GNA đã không thực hiện được bất kỳ một nỗ lực nào để bắt đầu chiến dịch tấn công nhằm vào thành phố Sirte hoặc những căn cứ quân sự khác của LNA. Trong khi đó quân đội của Nguyên soái Khalifa Haftar được Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và lính đánh thuê Wagner hỗ trợ đã tích cực tiến hành những đợt phản công. Giới chuyên gia không loại trừ rằng những cuộc đụng độ ác liệt mới ở Libya sẽ bắt đầu vào tháng tới, và cho đến thời điểm đó, lực lượng LNA cần có lợi thế tối đa trước đối phương thông qua trợ giúp của đồng minh. Trong khi đó tại chiến trường Syria, Nga và quân đội chính phủ Syria đã bắt đầu mở chiến dịch quân sự nhằm vào khu vực hiện đang bị chiếm đóng bởi 3.000 tay súng đối lập. Trang Al Masdar News cho biết, quân đội Syria được sự hỗ trợ tích cực bởi máy bay chiến đấu Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại nhóm phiến quân thánh chiến ở phía Tây Bắc của nước cộng hòa Ả Rập. Đây là một khu vực rộng khoảng 1,5 nghìn km2, nơi có tới 3.000 tay súng người gốc Thổ Nhĩ Kỳ đang ẩn náu và thường xuyên tiến hành những hoạt động quân sự chống lại chính quyền trung ương Damascus. Hiện tại các cuộc không kích của máy bay chiến đấu đang Nga được tích cực tiến hành kết hợp với những trận pháo kích, hoạt động trên diễn ra sau khi đường cao tốc M4 được giải tỏa. Được biết Thổ Nhĩ Kỳ không có quyền can thiệp vào cuộc tấn công này, bởi vì theo thỏa thuận được ký kết trước đó, toàn bộ phần ngoài các tỉnh Aleppo, Idlib và Hama sẽ do quân đội Nga toàn quyền quyết định. Hiện tại vẫn chưa biết có bao nhiêu chiến đấu cơ Nga tham gia cuộc tấn công nói trên, tuy nhiên nhà quan sát "Sentry Syria" cho biết, chỉ trong ngày qua, ít nhất 5 máy bay đã cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim.