Theo Reuters, số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã vượt qua con số 47.500 trường hợp vào hôm 23/4, sau khi gần đạt mức tăng kỷ lục trong 24 giờ vào ngày hôm trước. Đại học Washington dự báo số ca tử vong do đại dịch Covid-19 ở Mỹ có thể lên đến gần 66.000 người trước ngày 4/4, thêm 6.000 ca so với một dự báo trước đó của trường đại học này. Với tốc độ gia tăng như hiện tại, số người chết ở Mỹ có thể lên tới 50.000 vào cuối tuần này. Theo các quan chức y tế bang California, nơi lưu mẫu bệnh phẩm nhiều tuần trước khi chúng được mang đi xét nghiệm, ca tử vong đầu tiên do đại dịch Covid-19 tại Mỹ đã xảy ra sớm hơn nhiều tuần so với số liệu được công bố trước đó. Họ cho rằng ca tử vong đầu tiên vì dịch Covid-19 ở Mỹ là vào ngày 6-2 thay vì ngày 29-2. Ba tuần sau, Mỹ trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong do đại dịch Covid-19 nhất thế giới. Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 47.681 trường hợp tử vong vào hôm 23-4, tăng thêm khoảng 2.300 ca và một số bang vẫn chưa báo cáo số ca tử vong. Bang New York, tâm dịch ở Mỹ, đã ghi nhận 474 trường hợp tử vong mới vào hôm 22-4, mức tăng nhỏ nhất kể từ ngày 1-4. Một số bang gần đó như Pennsylvania và New Jersey đã báo cáo số ca tử vong trong một ngày kỷ lục vào hôm 21-4. Hiện tại, Mỹ có hơn 849.000 ca nhiễm đại dịch Covid-19 được xác nhận và là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới. Số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 20.000 ca vào hôm 22-4, tiếp tục giảm như trong suốt tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-4 đã khen ngợi các bước mở cửa nền kinh tế tại các bang có thống đốc thuộc đảng Cộng hòa như ông, gồm Georgia, Nam Carolina và Tennessee. Các bang này bắt đầu hoạt động kinh tế trở lại bất chấp cảnh báo số ca nhiễm có thể gia tăng. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận 2.645.784 ca nhiễm virus corona trong đó 184.327 người tử vong. WHO kêu gọi Mỹ nối lại tiền trợ cấp cho tổ chức này, đồng thời cho biết đại dịch Covid-19 vẫn cực kỳ diễn biến phức tạp.

Theo Reuters, số người tử vong do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ đã vượt qua con số 47.500 trường hợp vào hôm 23/4, sau khi gần đạt mức tăng kỷ lục trong 24 giờ vào ngày hôm trước. Đại học Washington dự báo số ca tử vong do đại dịch Covid-19 ở Mỹ có thể lên đến gần 66.000 người trước ngày 4/4, thêm 6.000 ca so với một dự báo trước đó của trường đại học này. Với tốc độ gia tăng như hiện tại, số người chết ở Mỹ có thể lên tới 50.000 vào cuối tuần này. Theo các quan chức y tế bang California, nơi lưu mẫu bệnh phẩm nhiều tuần trước khi chúng được mang đi xét nghiệm, ca tử vong đầu tiên do đại dịch Covid-19 tại Mỹ đã xảy ra sớm hơn nhiều tuần so với số liệu được công bố trước đó. Họ cho rằng ca tử vong đầu tiên vì dịch Covid-19 ở Mỹ là vào ngày 6-2 thay vì ngày 29-2. Ba tuần sau, Mỹ trở thành quốc gia có nhiều ca tử vong do đại dịch Covid-19 nhất thế giới. Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 47.681 trường hợp tử vong vào hôm 23-4, tăng thêm khoảng 2.300 ca và một số bang vẫn chưa báo cáo số ca tử vong. Bang New York, tâm dịch ở Mỹ, đã ghi nhận 474 trường hợp tử vong mới vào hôm 22-4, mức tăng nhỏ nhất kể từ ngày 1-4. Một số bang gần đó như Pennsylvania và New Jersey đã báo cáo số ca tử vong trong một ngày kỷ lục vào hôm 21-4. Hiện tại, Mỹ có hơn 849.000 ca nhiễm đại dịch Covid-19 được xác nhận và là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất thế giới. Số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 20.000 ca vào hôm 22-4, tiếp tục giảm như trong suốt tháng 4. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-4 đã khen ngợi các bước mở cửa nền kinh tế tại các bang có thống đốc thuộc đảng Cộng hòa như ông, gồm Georgia, Nam Carolina và Tennessee. Các bang này bắt đầu hoạt động kinh tế trở lại bất chấp cảnh báo số ca nhiễm có thể gia tăng. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận 2.645.784 ca nhiễm virus corona trong đó 184.327 người tử vong. WHO kêu gọi Mỹ nối lại tiền trợ cấp cho tổ chức này, đồng thời cho biết đại dịch Covid-19 vẫn cực kỳ diễn biến phức tạp.