Hàng nghìn người Ấn Độ đã đổ xuống đường để phản đối dự luật công dân mới (CAB), với nội dung cho phép người không theo đạo Hồi từ ba quốc gia Bangladesh, Pakistan và Afghanistan được nhập quốc tịch Ấn Độ

Người biểu tình cho rằng dự luật là vi hiến vì Hiến pháp Ấn Độ quy định mọi người, mọi sắc tộc và tôn giáo đều bình đẳng

Sau khi biểu tình và bạo động nổ ra ở các bang phía Đông là Assam và Kerala giáp Bangladesh trong tuần trước, làn sóng biểu tình hiện đã lan tới tận Thủ đô New Delhi buộc chính phủ phải đưa ra lệnh giới nghiêm.

Làn sóng biểu tình nổ ra tại ít nhất 15 thành phố lớn trên toàn quốc

Các nhà phân tích nhận định chính phủ của Thủ tướng Modi đã hoàn toàn bất ngờ trước sự nghiêm trọng của vấn đề, khi mà các cuộc biểu tình ngày càng lan rộng

Nhiều người dân Ấn Độ lo ngại dự luật CAB sẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch đăng ký công dân toàn quốc (NRC). Theo kế hoạch này, mỗi công dân Ấn Độ phải chứng minh mình đang sinh sống hợp pháp tại quốc gia này

Cảnh sát đã được huy động để trấn áp biểu tình

Người dân tụ tập và biểu tình xuyên đêm

Người biểu tình rất manh động và sẵn sàng đụng độ với cảnh sát

Đông đảo sinh viên và các nhà hoạt động chính trị theo đạo Hồi đã xuống đường biểu tình để phản đối dự luật

Ngay cả các em nhỏ cũng ra đường để phản đối dự luật gây tranh cãi. Việc biểu tình khiến tình trạng giao thông ở Thủ đô New Delhi tắc nghẽn, một số trường học đã phải đóng cửa

Hệ thống giao thông công cộng và Internet đã bị tạm ngừng nhằm đối phó với người biểu tình. Để đáp trả, người biểu tình đã dùng gạch đá để tấn công cảnh sát

Hiện vẫn chưa rõ ai là người khởi xướng hành vi bạo lực nhưng người biểu tình đã ném đá vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng hơi cay

Một số phần tử đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn để phá hủy tài sản của người dân

Tụ tập, đốt phá. Cuộc biểu tình đang diễn biến theo chiều hướng nghiêm trọng và khó kiểm soát

Lửa cháy khắp nơi

và đám đông người biểu tình ngày càng quá khích

Đã có hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương và bị bắt

Bất chấp các nỗ lực kiềm tỏa của chính phủ, các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp các thành phố lớn ở Ấn Độ và ở một số nơi đã biến thành bạo động đẫm máu

