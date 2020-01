25 Ai Cập. US News gọi Ai Cập là “một trong những nền văn minh sớm nhất và vĩ đại nhất thế giới”, vị trí địa lý đã biến Ai Cập trở thành một trung tâm văn hóa và thương mại và tôn giáo. Trong bảng xếp hạng các nước mạnh nhất 2020, Ai Cập đã tăng 4 bậc so với năm ngoái. 24 Brazil. Chiếm một nửa diện tích đất đai của Nam Mỹ, Brazil thực sự là “người khổng lồ của lục địa”. Là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới nhưng những biến động gần đây đặt ra nhiều bài toán khó đối với Brazil như nghèo đói, bất bình đẳng, quản trị và môi trường… 23 Na Uy - nhảy từ vị trí 27 trong bảng xếp hạng năm 2019 lên 4 bậc trong năm 2020. US News lưu ý, tầm ảnh hưởng của Na Uy được đánh giá cao nhờ quá trình xây dựng ngành hàng hải và sự tác động của người Viking đối với các quốc gia lân cận. 22 Singapore - tụt 2 bậc từ vị trí thứ 20 năm ngoái. Singapore là một đô thị nhộn nhịp ở Đông Nam Á và là một trong những cảng sầm uất nhất thế giới. Đáng chú ý, quốc đảo này còn là một trong những quốc gia có mức thu nhập hàng đầu thế giới 21 Hà Lan - tăng 5 bậc trong năm nay. Theo bình chọn của US News, làm nên sức mạnh của Hà Lan là 3 con sông lớn ở châu Âu - sông Rhine, Meuse và Schelde - chạy qua các nước láng giềng Đức và Bỉ rồi đổ vào các cảng sầm uất Hà Lan 20 Thụy Điển - nhích thêm 1 bậc so với năm 2019 và theo nhận định của US News, họ là một trong những quốc gia lớn nhất trong Liên minh châu Âu tính theo diện tích đất liền 19 Tây Ban Nha, so với vị trí 23 năm ngoái. US News ghi nhận ảnh hưởng của người Tây Ban Nha trên khắp thế giới sau nhiều thập kỷ của chủ nghĩa thực dân. 18 Qatar - tăng tới 6 bậc so với năm 2019. Với nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, Qatar là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. 17 Italia, tăng thêm 1 bậc từ vị trí 18 trong bảng xếp hạng năm ngoái. US News lưu ý rằng, Italia thu hút 40 triệu du khách mỗi năm. 16 Thổ Nhĩ Kỳ - nơi giao thoa văn hóa độc đáo giữa châu Á với châu Âu. Trong hơn 1 thập kỷ, các cuộc đấu tranh quyền lực giữa một chính phủ thế tục có sự hậu thuẫn của quân đội với phong trào tôn giáo bắt đầu làm dấy lên mối lo ngại về sự ổn định của nước này. 15 Australia - giữ nguyên vị trí so với năm ngoái. US News lưu ý rằng Australia là quốc gia duy nhất chiếm cả một lục địa. 14 Ấn Độ - tăng 3 bậc so với năm ngoái. Với 1,4 tỷ người, Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ hai thế giới sau Trung Quốc và chiếm khoảng 1/6 dân số thế giới. 13 Thụy Sĩ - tăng 1 bậc so với 2019. Đây là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới và nổi tiếng trong nhiều thế kỷ vì tính trung lập 12 Canada là quốc gia lớn thứ hai thế giới về đất đai và vùng đất hoang dã rộng lớn ở phía Bắc đóng một vai trò lớn trong bản sắc Canada, cũng như danh tiếng của đất nước này trong chào đón người nhập cư. 11 Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất. UAE được ghi nhận là một trong những quốc gia tự do nhất vùng Vịnh, với Hiến pháp cho phép tự do tôn giáo. 10 Saudi Arabia - giảm 1 bậc so với năm ngoái. Có thể gọi đây là “người khổng lồ của Trung Đông” vì diện tích đất đai lớn cũng như tầm quan trọng đối với người Hồi giáo. Saudi Arabia đón hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương đến Mecca mỗi năm. 9 Hàn Quốc - nhỉnh hơn 1 bậc so với 2019. US News ghi nhận Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng đáng kể trong cuộc xung đột đang diễn ra với Triều Tiên. 8 Israel. Dù quy mô nhỏ nhưng Israel có một nền kinh tế mạnh mẽ, giữ những dấu mốc quan trọng đối với một số tôn giáo lớn trên thế giới và đóng vai trò lớn trong các vấn đề toàn cầu. 7 Nhật Bản - giữ nguyên thứ hạng của năm 2019. US News gọi đây là một trong những quốc gia có trình độ kỹ thuật và tỷ lệ học vấn cao nhất thế giới 6 Pháp - vị trí không thay đổi so với năm ngoái. Nằm ở Tây Âu, ảnh hưởng của Pháp trải rộng trên toàn cầu, từ khoa học, chính trị, kinh tế và nổi bật nhất là văn hóa 5 Vương quốc Anh. US News gọi đây là một quốc gia phát triển cao, có ảnh hưởng đáng kể về kinh tế, chính trị, khoa học và văn hóa quốc tế. 4 Đức, giữ vững thứ hạng giống như Anh. Đức là quốc gia đông dân nhất Liên minh châu Âu, là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và cho thấy vai trò ngày càng tăng trong cộng đồng quốc tế 3 Trung Quốc: là một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới, đông dân nhất thế giới và cũng là nước rộng lớn thứ hai thế giới tính theo diện tích đất liền. 2 Nga. Là quốc gia lớn nhất thế giới về quy mô diện tích, nhưng Nga gần gấp đôi nước rộng thứ hai thế giới là Canada. Nga có chung biên giới trên bộ với hơn một chục quốc gia và có chung biên giới biển với Nhật Bản và Mỹ Mỹ vẫn giữ vị thế là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. US News gọi đó là cường quốc kinh tế và quân sự số 1 thế giới. Điều cần lưu ý rằng, chính sách của Tổng thống Donald Trump về nhập cư và thương mại gần đây đã cho thấy ảnh hưởng mang tính quyết định của nước Mỹ trên sân khấu toàn cầu.

