Ngay khi tiếng súng vang lên tối 8-2, mọi người có mặt ở Trung tâm thương mại Terminal 21 ở Korat nếu không chạy kịp ra ngoài thì đều hoảng sợ, tìm cách trốn trong tủ, nhà kho và nhà vệ sinh. Những người sống sót đã mô tả tình huống tuyệt vọng bên trong trung tâm mua sắm. “Thật đáng sợ vì tôi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng súng... Chúng tôi đã đợi rất lâu để chờ cảnh sát đến giúp, suốt nhiều giờ liền", Suvanarat Jirattanasakul, 27 tuổi nói Tay súng đã “nhắm vào đầu” các nạn nhân, anh Diaw nói với truyền hình địa phương Amarin TV. “Anh ta đã bắn khắp nơi và những phát súng của anh ta rất chính xác” Trốn trong toilet nữ ở tầng 4 của Terminal 21 tại Korat với 20-30 người khác ngay sau giờ ăn tối, Chanathip Somsakul, giáo viên dạy nhạc 33 tuổi và vợ anh, thử hết mọi cách cầu cứu có thể: Lên mạng xã hội, gọi điện cho bạn bè, gia đình, cảnh sát, nhân viên trung tâm, y tá. Nhờ vậy, họ được bạn bè, người thân sử dụng ứng dụng truyền từ bên ngoài hình ảnh của camera an ninh, từ đó biết được vị trí của tay súng. Điều đó giúp gia đình Chanathip cùng những người khác có thêm thông tin về sự việc. Mỗi khi có ai đó đập cửa toilet bị chặn lại từ bên trong, nỗi sợ hãi len lỏi khắp nhóm nạn nhân này. “Tôi nghĩ đó có thể là tay súng. Một phụ nữ hỏi “Ai đó?” nhưng không có tiếng trả lời. Cô ấy muốn mở cửa nhưng tất cả chúng tôi đều can ngăn”. Vào lúc 9 giờ tối 8-2, Chanathip và nhóm người núp trong toilet được tin từ cảnh sát hướng dẫn lối thoát thân. Nhưng rồi tiếng súng lại vang lên khi họ lần ra được bãi đậu xe. Bên trong, hàng loạt người khác vẫn bị mắc kẹt Từ bên trong kho để đồ của H&M, Aldrin Baliquing, một giáo viên người Philippines, cố gắng thiền để giữ bình tĩnh. “Tôi đã rất sợ vì cửa hàng nơi chúng tôi bị mắc kẹt nằm ngay phía trên chỗ tay súng giữ con tin”, Aldrin kể. Thiếu tướng Jirapob Puridet, chỉ huy đội an ninh bên trong tòa nhà Terminal 21 ở Korat, cách Bangkok 250km cho biết, mẹ của tay súng đã được đưa từ quê nhà ở tỉnh Chaiyaphum đến hiện trường nhưng bà không thể vào được bên trong. Người mẹ này cho biết rất ít khi nói chuyện với con trai mình, vì anh ta bị trầm cảm và tính khí cực kỳ xấu. "Chúng tôi phải đối đầu với anh ta vì những người bị mắc kẹt trong một phòng lạnh đã gửi tin nhắn báo rằng mức oxy rất thấp và họ đang nghẹt thở”, Thiếu tướng Puridet nói. “Vì vậy, chúng tôi đã phải mạo hiểm đối đầu trực diện với anh ta nếu không những người bị mắc kẹt bên trong sẽ chết”. Sau cả đêm căng thẳng và kịch tính, đến rạng sáng 9-2, lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã quyết định tiêu diệt kẻ gây ra vụ thảm sát và bắt cóc con tin ở Temminal 21. “Nó gần giống như một cảnh quay trong phim hành động Hollywood. Có những lúc, tiếng súng nổ không ngừng”. Một sĩ quan an ninh đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc đối đầu sau đó, ông Puridet nói. Sáng 9-2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhận định về nguyên do vụ xả súng: “Đó là mâu thuẫn cá nhân trong giao dịch mua bán nhà của Jakrapanth với một người bà con của sĩ quan chỉ huy của đối tượng này”. Vài giờ trước khi bắt đầu vụ xả súng, quân nhân Jakrapanth Thomma, 32 tuổi đăng trên Facebook của mình tố cáo “những kẻ tham lam”. “Làm giàu nhờ gian lận, lợi dụng người khác. Họ có nghĩ rằng họ có thể xài tiền ở địa ngục được không?” “Nói chung, bất kỳ sỹ quan quân đội nào cũng sẽ giỏi về súng, nhưng người đàn ông này chắc chắn có nhiều kỹ năng hơn”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Kongcheep Tantravanich nói. Được biết, thủ phạm từng được đào tạo làm lính bắn tỉa. Sau khi bắn đồng đội của mình tại doanh trại, tay súng đã lấy cắp xe quân sự Humvee tới Trung tâm mua sắm Terminal 21. Trong quá trình di chuyển, hắn còn bắn chết dân thường ở dọc đường. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ngày 9-2 đã tới Nakhon Ratchasima bằng trực thăng để thăm một số người bị thương trong vụ xả súng. “Từ những gì đã xảy ra, chúng ta phải cùng nhau rút ra bài học bằng lương tâm và lý trí. Điều quan trọng là chúng ta phải hợp tác và hiểu nhau”.

Ngay khi tiếng súng vang lên tối 8-2, mọi người có mặt ở Trung tâm thương mại Terminal 21 ở Korat nếu không chạy kịp ra ngoài thì đều hoảng sợ, tìm cách trốn trong tủ, nhà kho và nhà vệ sinh. Những người sống sót đã mô tả tình huống tuyệt vọng bên trong trung tâm mua sắm. “Thật đáng sợ vì tôi thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng súng... Chúng tôi đã đợi rất lâu để chờ cảnh sát đến giúp, suốt nhiều giờ liền", Suvanarat Jirattanasakul, 27 tuổi nói Tay súng đã “nhắm vào đầu” các nạn nhân, anh Diaw nói với truyền hình địa phương Amarin TV. “Anh ta đã bắn khắp nơi và những phát súng của anh ta rất chính xác” Trốn trong toilet nữ ở tầng 4 của Terminal 21 tại Korat với 20-30 người khác ngay sau giờ ăn tối, Chanathip Somsakul, giáo viên dạy nhạc 33 tuổi và vợ anh, thử hết mọi cách cầu cứu có thể: Lên mạng xã hội, gọi điện cho bạn bè, gia đình, cảnh sát, nhân viên trung tâm, y tá. Nhờ vậy, họ được bạn bè, người thân sử dụng ứng dụng truyền từ bên ngoài hình ảnh của camera an ninh, từ đó biết được vị trí của tay súng. Điều đó giúp gia đình Chanathip cùng những người khác có thêm thông tin về sự việc. Mỗi khi có ai đó đập cửa toilet bị chặn lại từ bên trong, nỗi sợ hãi len lỏi khắp nhóm nạn nhân này. “Tôi nghĩ đó có thể là tay súng. Một phụ nữ hỏi “Ai đó?” nhưng không có tiếng trả lời. Cô ấy muốn mở cửa nhưng tất cả chúng tôi đều can ngăn”. Vào lúc 9 giờ tối 8-2, Chanathip và nhóm người núp trong toilet được tin từ cảnh sát hướng dẫn lối thoát thân. Nhưng rồi tiếng súng lại vang lên khi họ lần ra được bãi đậu xe. Bên trong, hàng loạt người khác vẫn bị mắc kẹt Từ bên trong kho để đồ của H&M, Aldrin Baliquing, một giáo viên người Philippines, cố gắng thiền để giữ bình tĩnh. “Tôi đã rất sợ vì cửa hàng nơi chúng tôi bị mắc kẹt nằm ngay phía trên chỗ tay súng giữ con tin”, Aldrin kể. Thiếu tướng Jirapob Puridet, chỉ huy đội an ninh bên trong tòa nhà Terminal 21 ở Korat, cách Bangkok 250km cho biết, mẹ của tay súng đã được đưa từ quê nhà ở tỉnh Chaiyaphum đến hiện trường nhưng bà không thể vào được bên trong. Người mẹ này cho biết rất ít khi nói chuyện với con trai mình, vì anh ta bị trầm cảm và tính khí cực kỳ xấu. "Chúng tôi phải đối đầu với anh ta vì những người bị mắc kẹt trong một phòng lạnh đã gửi tin nhắn báo rằng mức oxy rất thấp và họ đang nghẹt thở”, Thiếu tướng Puridet nói. “Vì vậy, chúng tôi đã phải mạo hiểm đối đầu trực diện với anh ta nếu không những người bị mắc kẹt bên trong sẽ chết”. Sau cả đêm căng thẳng và kịch tính, đến rạng sáng 9-2, lực lượng đặc nhiệm Thái Lan đã quyết định tiêu diệt kẻ gây ra vụ thảm sát và bắt cóc con tin ở Temminal 21. “Nó gần giống như một cảnh quay trong phim hành động Hollywood. Có những lúc, tiếng súng nổ không ngừng”. Một sĩ quan an ninh đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong cuộc đối đầu sau đó, ông Puridet nói. Sáng 9-2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nhận định về nguyên do vụ xả súng: “Đó là mâu thuẫn cá nhân trong giao dịch mua bán nhà của Jakrapanth với một người bà con của sĩ quan chỉ huy của đối tượng này”. Vài giờ trước khi bắt đầu vụ xả súng, quân nhân Jakrapanth Thomma, 32 tuổi đăng trên Facebook của mình tố cáo “những kẻ tham lam”. “Làm giàu nhờ gian lận, lợi dụng người khác. Họ có nghĩ rằng họ có thể xài tiền ở địa ngục được không?” “Nói chung, bất kỳ sỹ quan quân đội nào cũng sẽ giỏi về súng, nhưng người đàn ông này chắc chắn có nhiều kỹ năng hơn”, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, Trung tướng Kongcheep Tantravanich nói. Được biết, thủ phạm từng được đào tạo làm lính bắn tỉa. Sau khi bắn đồng đội của mình tại doanh trại, tay súng đã lấy cắp xe quân sự Humvee tới Trung tâm mua sắm Terminal 21. Trong quá trình di chuyển, hắn còn bắn chết dân thường ở dọc đường. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha ngày 9-2 đã tới Nakhon Ratchasima bằng trực thăng để thăm một số người bị thương trong vụ xả súng. “Từ những gì đã xảy ra, chúng ta phải cùng nhau rút ra bài học bằng lương tâm và lý trí. Điều quan trọng là chúng ta phải hợp tác và hiểu nhau”.