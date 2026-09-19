The Cheuda – đưa trải nghiệm chăm sóc tóc chuẩn Hàn Quốc đến gần hơn với người Việt

ANTD.VN -Không chỉ chú trọng đến hiệu quả thẩm mỹ tức thời, xu hướng làm đẹp hiện đại ngày càng đề cao tính an toàn, tiêu chuẩn công nghệ khắt khe và trải nghiệm chiều chuộng giác quan trong từng liệu trình. Sự kết hợp giữa di sản thảo dược trăm năm Gyerimdang và công nghệ vi chạm SMP Biotin Extra tiên tiến độc quyền từ Hàn Quốc tại The Cheuda đang mở ra chuẩn mực mới cho giải pháp chăm sóc tóc và da đầu toàn diện tại Việt Nam.

Tầm nhìn đưa chuẩn mực chăm sóc tóc Hàn Quốc đến người Việt Nam

Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu làm đẹp cao cấp, sang trọng nhưng phải an toàn và tin cậy của khách hàng, The Cheuda Việt Nam đã chính thức mang hệ sinh thái chăm sóc da đầu chuẩn Hàn về nước, hoàn toàn phù hợp với cơ địa người châu Á. Việc kết hợp giữa quy trình công nghệ hiện đại SMP Biotin Extra và giải pháp chăm sóc phục hồi tóc – dầu gội Gyerimdang giúp The Cheuda hoàn thiện mô hình toàn diện, khép kín. Không chỉ khắc phục triệt để các khuyết điểm về mái tóc, The Cheuda còn mở ra tư duy làm đẹp chủ động — khởi đầu từ nền da đầu, nang tóc khỏe mạnh để kiến tạo diện mạo tự tin và nâng tầm chất lượng cuộc sống qua những trải nghiệm chuẩn mực và đẳng cấp xứ Kim Chi.

Gyerimdang - Dầu gội thảo dược cao cấp, trải nghiệm “Quiet Luxury”

Tại thị trường Hàn Quốc – nơi được coi là “thánh địa” của ngành làm đẹp và chăm sóc da đầu, Gyerimdang là bảo chứng cho sự xa xỉ và tinh tế. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn có di sản hơn 100 năm, hiện diện tại các khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất ở Seoul và chỉ phân phối ở những trung tâm thương mại uy tín. Chính nền tảng này đã tạo nên định vị khác biệt cho Gyerimdang khi được mang về Việt Nam thông qua hợp tác phân phối độc quyền chính thức tại The Cheuda. Không đơn thuần là giải pháp làm sạch thông thường, sản phẩm nâng tầm không gian sinh hoạt hàng ngày thành trải nghiệm chăm sóc chuẩn spa 5 sao ngay tại nhà.

- Đạt chứng nhận thuần chay (Vegan): Chiết xuất từ hơn 25 loại thảo dược thiên nhiên, hoàn toàn không chứa Sulfate và Silicone độc hại, an toàn tuyệt đối cho nền da đầu nhạy cảm.

- Nền nước lá lô hội chuyên sâu: Thay vì sử dụng nước tinh khiết thông thường, công thức ưu tiên nền nước lá lô hội giúp cấp ẩm, làm dịu tức thì tình trạng kích ứng hay mẩn đỏ.

- Tinh chất nhân sâm đỏ 7 năm tuổi: Dưỡng chất quý giá hỗ trợ phục hồi, nuôi dưỡng nang tóc sâu từ bên trong và duy trì hệ sinh thái da đầu khỏe mạnh.

Đặc biệt, Gyerimdang được giới chuyên gia khuyên và tin dùng trong phác đồ chăm sóc tại nhà sau các liệu trình chuyên sâu như Vi chạm sắc tố da đầu (SMP), tiêm Meso hay cấy tóc. Với cơ chế làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ, cân bằng độ dầu - ẩm chuẩn xác, sản phẩm tạo môi trường tối ưu cho quá trình phục hồi da đầu. Bên cạnh bảng thành phần đắt giá, Gyerimdang còn chinh phục người dùng bởi tinh thần Quiet Luxury (sang trọng khiêm nhường) đặc trưng của giới tinh hoa Hàn Quốc. Sự hòa quyện giữa hương thảo mộc tự nhiên cùng hương gỗ trầm ấm tạo nên tầng hương sang trọng, thư thái. Cảm giác the mát, dịu nhẹ ở da đầu khi massage cùng làn hương thoang thoảng biến việc gội đầu mỗi ngày trở thành khoảng thời gian chiều chuộng bản thân trọn vẹn.

SMP Biotin Extra – Siêu công nghệ kép tái sinh mái tóc tự nhiên

Song hành cùng dòng sản phẩm chăm sóc cao cấp, điểm tựa công nghệ của The Cheuda chính là SMP Biotin Extra – giải pháp vi chạm da đầu đã tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế. Nền móng của công nghệ này được nghiên cứu và phát triển bởi Chủ tịch Han Jeong Wook – người sáng lập thương hiệu The Cheuda với hệ thống hơn 40 chi nhánh tại Hàn Quốc và mạng lưới phát triển mạnh mẽ toàn cầu.

Sự xuất hiện của The Cheuda Việt Nam đánh dấu chi nhánh chính thức thứ 10 trong chuỗi liên kết quốc tế (cùng với Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Úc, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Thái Lan).

Sự kiện ra mắt The Cheuda tại Việt Nam có sự góp mặt của Chủ tịch Han Jeong Wook, Master Chakra Ling cùng hơn 200 khách mời cao cấp, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế. Khác biệt hoàn toàn so với các kỹ thuật che khuyết điểm da đầu thông thường, SMP Biotin Extra phát triển theo cơ chế tác động kép:

- Hiệu quả thẩm mỹ tức thì: Tạo hiệu ứng mật độ tóc dày dặn, che phủ vùng hói hay tóc thưa một cách tự nhiên, chuẩn tỉ lệ vàng.

- Nuôi dưỡng chuyên sâu: Kết hợp hoạt chất Biotin độc quyền hỗ trợ chăm sóc nền da đầu, kích thích sự phát triển của nang tóc để tóc mọc tự thân bền vững.

Ưu điểm vượt trội khiến SMP Biotin Extra được khách hàng đánh giá cao:

- Không đau – Không cần ủ tê – Không xâm lấn: Đảm bảo an toàn cho cấu trúc da đầu.

- Không cần thời gian nghỉ dưỡng: Khách hàng có thể quay lại công việc và sinh hoạt ngay sau khi thực hiện.

- Thấy rõ hiệu quả ngay lần đầu: Diện mạo mái tóc được cải thiện nhanh chóng, đường nét tự nhiên được tái lập, giúp khách hàng lấy lại sự tự tin ngay sau khi thực hiện

Việc hợp nhất giữa công nghệ vi chạm SMP Biotin Extra tiên tiến và di sản phục hồi Gyerimdang, The Cheuda đã mang đến một giải pháp làm đẹp toàn diện, đảm bảo trọn vẹn chất lượng và sự an toàn. Sự hiện diện của The Cheuda hứa hẹn sẽ trở thành điểm tựa đáng tin cậy, đồng hành cùng người Việt trong hành trình tái sinh mái tóc, khơi dậy phong thái tự tin, góp phần tận hưởng trọn vẹn những giá trị sống tinh tế theo chuẩn mực đẳng cấp quốc tế.