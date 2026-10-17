Tháo gỡ điểm nghẽn, đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57

ANTD.VN - Ngày 17/10/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 địa phương.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh lãnh các bộ, ngành: Văn phòng Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Y tế; Bộ Công Thương.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Toàn cảnh hội nghị từ điểm cầu Bộ Công an

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 CATP; Đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ; Các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội - Phó trưởng Ban.

Các đại biểu dự tại điểm cầu CATP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo 57 CATP dự cùng đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Uỷ viên thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 57

Tại các điểm cầu địa phương có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố; các đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tại địa phương.

Chuyển mạnh sang quản trị theo kết quả

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tại địa phương sau khi Công an các tỉnh, thành phố tiếp nhận nhiệm vụ; tập trung đánh giá công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và điều phối thực hiện nhiệm vụ; kết quả rà soát, lựa chọn sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có thế mạnh của địa phương, gắn với khả năng ứng dụng, thương mại hóa và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, trao đổi với các bộ, ngành Trung ương để thống nhất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Bộ Công an

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, sau khi triển khai Quy định số 215 của Bộ Chính trị, Công an 34 tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức, từng bước phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 địa phương. Công tác theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ, tham mưu lựa chọn sản phẩm trọng tâm và điều phối xử lý điểm nghẽn đã có chuyển biến bước đầu. 34/34 địa phương đã rà soát, kê khai 916 nhiệm vụ, gắn với 908 sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST). Các sản phẩm tập trung vào lĩnh vực gắn với lợi thế địa phương: nông nghiệp 229 sản phẩm (25,2%), công nghệ số, chuyển đổi số 167 (18,4%), y dược 141 (15,5%); nhóm công nghệ chiến lược 91 sản phẩm (10%) tại 16/34 địa phương. Tổng kinh phí thực hiện 2.368 tỷ đồng, trong đó nguồn ngoài ngân sách chiếm 22,2%.

Đã xuất hiện những mô hình hiệu quả, có doanh nghiệp tham gia thực chất, cần nhân rộng: Hà Tĩnh thương mại hóa công nghệ sản xuất nước mắm ứng dụng năng lượng mặt trời; Hưng Yên thương mại hóa chế phẩm vi sinh Han Com pốt (Han-Compost), cung cấp ra thị trường trên 60 tấn trong năm 2026; Tây Ninh thương mại hóa sản phẩm cá bảy màu, bước đầu tạo doanh thu 1,8 tỷ năm đối với 03 mô hình nuôi; Hải Phòng nhân rộng giống lúa Lai thơm 6 trên 500 ha, hiệu quả kinh tế cao hơn 26-30%; Lai Châu huy động doanh nghiệp tài trợ 6,15/10,25 tỷ đồng xây dựng trợ lý ảo đa ngôn ngữ, rút ngắn 50-80% thời gian xử lý hồ sơ; Bắc Ninh, Hưng Yên triển khai mô hình hợp tác “03 nhà” với vốn doanh nghiệp đối ứng trên 50%; Vĩnh Long đã đưa vào ứng dụng giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả nuôi tôm càng xanh toàn đực, lợi nhuận bình quân đạt khoảng 34-51 triệu đồng/ha/vụ…

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phần tham luận

Dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực chất kết quả tham mưu, điều phối, thực hiện chức năng Cơ quan thường trực của Công an địa phương; làm rõ nhiệm vụ đã triển khai, nguồn lực bố trí, hiệu quả thực tế. Tập trung nhận diện những hạn chế trong lựa chọn nhiệm vụ, phân bổ và sử dụng nguồn lực, ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và những điểm nghẽn cần tháo gỡ, nhất là các vấn đề về cơ chế, tài chính, doanh nghiệp tham gia và thị trường đầu ra.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Đồng thời, thống nhất phương thức hoạt động và nhiệm vụ trọng tâm của Cơ quan Thường trực tại địa phương; chuyển mạnh từ tổng hợp, đôn đốc tiến độ sang chủ động tham mưu quản trị nhiệm vụ, nguồn lực và sản phẩm đầu ra; xác định rõ những việc phải làm, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Trên cơ sở ý kiến tham luận, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã giải đáp các kiến nghị liên quan...

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao một số điểm sáng bước đầu trong triển khai Nghị quyết 57 ở một số địa phương, cũng như vai trò, trách nhiệm của Công an 34 tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực, tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo 57 địa phương.

"Ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an các địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất chính quyền tỉnh phân công, giao nhiệm vụ Thường trực tham mưu thực hiện Nghị quyết 57 xuyên suốt tại địa phương. Đến nay, sau thời gian thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí đã nhận diện khá đầy đủ các "điểm nghẽn" trong thực hiện Nghị quyết số 57 ở địa phương, đề xuất phương hướng cụ thể thời gian tới "đúng", "trúng". Đây là những kết quả bước đầu rất quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57, tạo nền móng thúc đẩy đột phá trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết 57 thời gian tới", Bộ trưởng đánh giá.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, trên cơ sở cùng thống nhất nhận diện được những "điểm nghẽn", những nhiệm vụ thời gian tới, vấn đề còn lại là phải xác định trách nhiệm, trao quyền, nguồn lực để tổ chức thực hiện hiệu quả. Theo đó, Giám đốc Công an các địa phương phải thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ Thường trực tham mưu Nghị quyết 57 tại các địa phương để từ đó thống nhất quyết tâm, kiên trì tìm ra con đường, cách thức, phương pháp đúng, phù hợp với địa phương mình và quyết liệt tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng cho rằng, Đại hội XIV của Đảng xác định quan điểm "lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển"; Nghị quyết số 22 về Chiến lược An ninh quốc gia nhấn mạnh "an ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển; phát triển là nền tảng của an ninh bền vững", Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước lấy khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST), chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động là trung tâm. Trung ương giao Bộ Công an và Công an địa phương thực hiện xuyên suốt nhiệm vụ Thường trực triển khai Nghị quyết 57 là sự tin tưởng, đồng thời cũng là sự kỳ vọng rất lớn của Trung ương, phát huy vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Công an, tạo chuyển biến mang tính bước ngoặt, đột phá trong điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 57.

Quan điểm, chủ trương, sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng đặt ra yêu cầu trách nhiệm rất lớn đối với lực lượng Công an, trước hết là Công an các địa phương trong tham mưu tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đồng chí Giám đốc phải xác định Thường trực tham mưu triển khai Nghị quyết 57 tại địa phương là nhiệm vụ có tầm quan trọng tương đương với nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương. Do đó, phải quan tâm bố trí cán bộ, bộ phận giúp việc thực sự có năng lực và tầm nhìn, chủ động tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp tại địa phương để tìm ra hướng đi, cách làm hệ thống, đánh giá khoa học, thấu đáo tìm ra con đường đúng, hiệu quả để tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đối với các "điểm nghẽn" đã phát hiện phải kiên trì tìm phương pháp giải quyết trên cơ sở các quy định. Phải tích cực tham mưu chuẩn hóa danh mục nhiệm vụ cụ thể, mỗi nhiệm vụ ngay từ quá trình rà soát, tham mưu phải dự báo được những đóng góp cụ thể đối với nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế ở địa phương.

Bộ trưởng lưu ý, kiên quyết tham mưu lược bỏ những nhiệm vụ chung chung, chuyển mạnh từ quản trị sang theo tiến độ sang quản trị theo kết quả, chỉ rõ điểm nghẽn, nút thắt, trách nhiệm từng sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở trong từng nhiệm vụ cụ thể để kiến nghị giải quyết, và đi theo tận cùng của mỗi vấn đề.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đồng chí lãnh đạo các địa phương quan tâm, tạo điều kiện, tin cậy, trao quyền để Công an địa phương hoàn thành nhiệm vụ Thường trực tham mưu thực hiện Nghị quyết 57 tại địa phương.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần đánh giá hiện nay điểm nghẽn trong triển khai Nghị quyết 57 đang chuyển sang khâu tổ chức thực hiện, yêu cầu phải sớm chuyển căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, chuyển mô hình phát triển dựa chủ yếu vào lao động giản đơn, gia công lắp ráp, khai thác lợi thế sẵn có sang mô hình phát triển dựa chủ yếu trên KHCN, ĐMST, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao; chuyển mạnh từ ĐMST trong một số lĩnh vực sang ĐMST trong toàn xã hội. Muốn vậy, việc hình thành cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất, xác định rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, phối hợp thông suốt, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc để bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn là hết sức quan trọng.

Qua thực tiễn triển khai cho thấy, bên cạnh kết quả chuyển đổi số phục vụ nhân dân đã có nền tảng và đạt được nhiều kết quả quan trọng thì đóng góp của ứng dụng KHCN, ĐMST, nâng cao năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế trên cả nước và ở mỗi địa phương còn rất nhỏ bé. Do vậy, nhiệm vụ Thường trực tham mưu triển khai Nghị quyết 57 trước mắt của Công an các địa phương sẽ rất lớn. Hàng loạt các công tác phải triển khai, hàng loạt cách làm trước đây sẽ phải tham mưu thay đổi để Công an các địa phương hoàn thành được nhiệm vụ, việc tổ chức triển khai Nghị quyết 57 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống...

Khẳng định sự tin cậy giao nhiệm vụ của lãnh đạo địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng bày tỏ tin tưởng, với trách nhiệm và với những thống nhất về nhận thức, các đại biểu sẽ tạo ra được những cách làm mới để đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57 thời gian tới, từ vai trò Thường trực, từ vai trò tham mưu và từ những quyết sách của lãnh đạo các địa phương...