Thanh tra tại Handico và Cục Hàng không Việt Nam

ANTD.VN -Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thanh tra việc phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất và hoạt động liên doanh, góp vốn, thoái vốn.

Thời kỳ thanh tra là 7 năm, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 31/12/2025. Khi phát sinh yêu cầu thực tế có thể xem xét, làm rõ những nội dung liên quan trước và sau khoảng thời gian nêu trên.

Trong đó, thời hạn thanh tra trực tiếp tại đơn vị được quy định là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, do ông Trương Khánh Hải, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Trưởng đoàn; ông Hoàng Thanh Long, Trưởng phòng Tổng hợp thuộc Cục IV làm Phó Trưởng đoàn, cùng các thanh tra viên và chuyên viên thuộc Cục IV.

Quyết định cũng giao Cục trưởng Cục IV chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn; đồng thời giao Cục trưởng Cục Giám sát và Thẩm định giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện công tác giám sát toàn bộ hoạt động thanh tra theo đúng quy định pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch công tác năm 2026, đồng thời yêu cầu Đoàn phải triệt để tuân thủ quy định bảo vệ bí mật Nhà nước và chế độ tài liệu mật.

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị thanh tra hoạt động liên doanh, góp vốn tại Handico

Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND TP Hà Nội, các Sở, ngành liên quan và Handico phối hợp chặt chẽ, chủ động chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, chính xác theo đúng đề cương hướng dẫn.

Trong ngày 21/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Cục Hàng không Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cuộc thanh tra thực hiện theo kế hoạch năm 2026 của Thanh tra Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra là 5 năm, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định.

Đoàn thanh tra do ông Trần Quốc Dũng, Phó cục trưởng Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực xây dựng thuộc Thanh tra Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra sẽ làm rõ việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về giá dịch vụ hàng không, việc cấp phép, phê chuẩn và duy trì các điều kiện chuyên môn trong lĩnh vực hàng không. Đồng thời thanh tra công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và việc thực hiện các kết luận thanh tra tại Cục Hàng không Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, giải trình những nội dung theo yêu cầu. Đồng thời quản lý, bảo quản hồ sơ liên quan, không để thất lạc, hư hỏng, ảnh hưởng đến quá trình thanh tra.

Tương tự, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Đoàn thanh tra gồm 16 thành viên, do ông Đỗ Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục IX thuộc Thanh tra Chính phủ - làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2026. Khi cần thiết, đoàn thanh tra có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Đoàn thanh tra sẽ xem xét việc chấp hành pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất, phân phối và lưu thông các mặt hàng hóa chất, phân bón tại tổng công ty cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.