Thảnh thơi sở hữu song lập 162m² bên vịnh di sản với lãi suất cố định 4,5%/năm tới 24 tháng

ANTD.VN -Với những người thành đạt, tổ ấm lý tưởng là nơi cha mẹ được an yên tận hưởng tuổi vàng, con trẻ lớn khôn khỏe mạnh cùng thiên nhiên, còn bản thân sở hữu một không gian riêng để tái tạo năng lượng. Biệt thự song lập 162m² tại Vịnh Bình Minh 1, Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến lời giải trọn vẹn: một không gian sống xứng tầm bên vịnh di sản với bài toán tài chính thảnh thơi, khi lãi suất ưu đãi được cố định ở mức 4,5%/năm trong 24 tháng.

Một ngôi nhà cho nhiều thế hệ cùng tận hưởng

Khác với những căn nhà phố san sát nơi nội đô chật hẹp, dòng biệt thự song lập tại Vịnh Bình Minh 1 xác lập tỷ lệ “nhà cao cửa rộng” chuẩn mực: diện tích đất 162m², tổng sàn xây dựng có thể lên tới 380m², mặt tiền rộng 9m và trần tầng 1 cao tới 4,2m

Biên độ diện tích rộng mở cho phép gia chủ chủ động phân chia các lớp không gian sống theo nhịp sống của từng thế hệ. Tầng trệt với không gian tiếp khách và bàn ăn lớn là điểm hẹn ấm cúng của những bữa cơm sum vầy. Ngay tại tầng này, gia chủ có thể bố trí phòng ngủ tiện nghi dành cho ông bà, giúp người lớn tuổi thuận tiện sinh hoạt mà không phải bận tâm leo cầu thang.

Các tầng trên là phòng ngủ, phòng làm việc biệt lập của cha mẹ và góc học tập riêng cho con trẻ. Mỗi người giữ trọn nhịp sống riêng tư nhưng chỉ sau vài bước chân là đã gặp nhau tại không gian chung.

Mặt tiền 9m và diện tích sàn sử dụng rộng rãi mở ra nhiều cách bố trí không gian chung và riêng trong biệt thự song lập.

Đặc biệt, giá trị nuôi dưỡng tình thân được cảm nhận sâu sắc qua khoảng sân vườn riêng tới 70m² cùng thiết kế khoảng lùi thoáng ba phía. Khu vườn xanh mát ấy chính là nơi kết nối thế hệ: ông bà thư thái chăm chút luống hoa, cha mẹ giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc, và con trẻ được chạm tay vào những chồi non mới nhú. Không gian sinh thái sát hiên nhà kéo cả gia đình ra khỏi màn hình điện tử, biến những khoảnh khắc đời thường thành ký ức quý giá.

Bồi đắp chất lượng sống cho gia đình từ hệ sinh thái giáo dục, y tế toàn diện

Bên cạnh không gian trong nhà, giá trị nuôi dưỡng nhiều thế hệ của biệt thự song lập tại Vịnh Bình Minh 1 còn nằm ở mạng lưới tiện ích đầy đủ của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Người cao tuổi có lý do để ra ngoài vận động mỗi ngày, trẻ thơ có môi trường học tập, kết bạn văn minh và người trưởng thành dễ dàng tái tạo năng lượng.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, hệ thống trường liên cấp Vinschool và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác chiến lược cùng Cleveland Clinic (Mỹ) dự kiến hoàn thành vào quý I/2028, tạo nền móng vững chắc cho sự an tâm trọn vẹn. Con trẻ được bồi đắp tri thức trong môi trường giáo dục chuẩn quốc tế ngay tại nơi ở, giúp cha mẹ trút bỏ hoàn toàn áp lực đưa đón mỗi ngày. Trong khi đó, sự hiện diện của cơ sở y tế chuyên sâu trong nội khu mang lại sự bảo vệ sức khỏe tối ưu cho ông bà mà không còn phải nhọc công di chuyển xa.

Hệ thống công viên và khu ở kề cận nhau, mở rộng không gian sinh hoạt ngoài trời cho cư dân.

Bên cạnh đó, 15 công viên tiện ích nội khu trong khu Vịnh Thiên Đường hoàn thành cuối năm 2026 tạo thêm nơi vận động, gặp gỡ và duy trì sở thích cho chủ nhân. Tiếp đến, Vincom Mega Mall nhà ga Hạ Long hoàn thành quý IV/2027 giúp cư dân có thêm lựa chọn mua sắm, vui chơi, giải trí. Các tiện ích vừa mang tới sự đủ đầy, vừa đưa đời sống của chủ nhân ra ngoài khuôn viên riêng, gắn với một cộng đồng có nhiều hoạt động chung.

Chủ động kế hoạch tài chính với lãi suất cố định 4,5%/năm tới 24 tháng

Để khách hàng yên tâm sở hữu sớm và đón trọn hệ tiện ích, hạ tầng dự kiến bứt phá trong giai đoạn 2027-2028 mà không chịu áp lực tài chính ngay từ đầu, chủ đầu tư đưa ra ưu đãi tài chính hấp dẫn.

Theo đó, người mua được vay tới 70% giá trị căn và hưởng ưu đãi cố định lãi suất 4,5%/năm tới 24 tháng. Phần chênh lệch so với lãi suất thị trường do chủ đầu tư hỗ trợ. Đây được xem là “vòng tròn bảo vệ” giúp khách hàng an toàn trước mọi biến động vĩ mô trong 2 năm đầu và tính toán được chính xác chi phí cần thanh toán mỗi tháng. Đồng thời, 2 năm “đệm” ấy cho phép các gia đình thong thả sắp xếp dòng tiền và chăm chút ngôi nhà theo gu thẩm mỹ riêng thay vì phải bận tâm về áp lực tài chính.

Đòn bẩy tài chính ưu việt giúp khách hàng chủ động dòng vốn và an tâm hoàn thiện tổ ấm theo "gu" riêng.

Bài toán tài chính rõ ràng và không áp lực giúp nhiều gia đình chủ động sở hữu sớm để tận dụng tối đa thời gian ưu đãi. Với nhiều gia chủ, căn song lập tại Vịnh Bình Minh 1 còn mang ý nghĩa lớn hơn một tài sản. Đó là nơi báo hiếu để cha mẹ được sống những năm an nhàn, cũng là mái nhà vững vàng để con cái tự tin trưởng thành, và là thành quả xứng đáng ghi nhận những năm tháng nỗ lực lập nghiệp của chủ nhân.