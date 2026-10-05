Thắng nghẹt thở Thái Lan, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Đêm 5-10, tuyển Indonesia đã trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup sau khi vượt qua Thái Lan trên chấm luân lưu, khép lại trận chung kết kéo dài 120 phút với màn rượt đuổi kịch tính và nghẹt thở.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra với thế trận cởi mở ngay từ những phút đầu. Indonesia chủ động đẩy cao đội hình, liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa vàng duy trì sự chắc chắn ở hàng thủ và chờ cơ hội phản công với Chanathip Songkrasin là nhân tố nổi bật.

Hai đội cống hiến trận chung kết càng về cuối càng hấp dẫn (Ảnh: Bola)

Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, không bên nào tận dụng được cơ hội vào tạm rời sân với kết quả hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, Thái Lan bắt đầu tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Supachai đánh đầu đưa bóng đi sát khung thành, trong khi Kakana cũng có cơ hội sau một pha phản công nhưng cú sút bị hàng phòng ngự Indonesia ngăn chặn.

Thái Lan sau đó chịu tổn thất khi Chanathip phải rời sân ở phút 63 do chấn thương.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến ở phút 80. Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Indonesia được chơi hơn người trong những phút cuối. Chỉ 3 phút sau, Dean James thực hiện quả đá phạt, bóng chạm người một hậu vệ Thái Lan đổi hướng rồi đi vào lưới, giúp Indonesia vượt lên dẫn 1-0.

Tưởng như lợi thế hơn người sẽ giúp Indonesia bảo toàn chiến thắng, nhưng Thái Lan cho thấy tinh thần thi đấu đáng nể. Phút 87, Seksan Ratree thực hiện đường chuyền loại bỏ hàng phòng ngự Indonesia để Iklas Sauron băng vào đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Thái Lan không để Indonesia thắng trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ (Ảnh: Changsuek)

Hai đội phải bước vào hiệp phụ. Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Phút 111, Indonesia để mất bóng ngay bên phần sân nhà. Anan tận dụng cơ hội chuyền thuận lợi cho Peeradol dứt điểm, giúp Thái Lan lần đầu vượt lên dẫn 2-1.

Nhưng Indonesia không chấp nhận thất bại. Chỉ 5 phút sau, Baggott xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm và dứt điểm cận thành, quân bình tỉ số 2-2.

Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, trận chung kết buộc phải được quyết định bằng loạt luân lưu.

Indonesia nghẹt thở giành chức vô địch (Ảnh: Bola)

Trên chấm 11m, Indonesia thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi giành chiến thắng 4-2. Qua đó, đội bóng xứ Vạn đảo chính thức trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, Thái Lan phải nhận thất bại đầy tiếc nuối dù đã thi đấu kiên cường, đặc biệt trong khoảng thời gian phải chơi thiếu người.