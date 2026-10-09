Tham khảo giá thi công trần vách thạch cao

ANTD.VN -Bạn đang muốn thi công trần vách thạch cao nhưng chưa biết mức đầu tư bao nhiêu là phù hợp? Hãy cùng tham khảo ngay báo giá trong bài để giúp bạn chủ động hơn khi cân nhắc phương án cho công trình.

Mức đầu tư cho trần vách thạch cao được hình thành từ nhiều khoản khác nhau, tùy theo đặc điểm và yêu cầu của từng công trình. Dưới đây là những chi phí ảnh hưởng đến thi công trần vách thạch cao:

● Chi phí vật tư: Tấm thạch cao, khung xương, vít, phụ kiện và vật liệu hoàn thiện là những thành phần chính, trong đó chủng loại vật tư ảnh hưởng trực tiếp đến mức đầu tư.

● Chi phí nhân công: Mức phí phụ thuộc vào khối lượng, độ phức tạp và yêu cầu của từng hạng mục. Với những công trình cần thợ sửa trần thạch cao, nhân công cũng được tính theo phạm vi và mức độ xử lý thực tế.

● Chi phí theo diện tích và khối lượng thi công: Quy mô công trình càng lớn, khối lượng vật tư và nhân công càng tăng. Diện tích thực tế vì vậy là cơ sở quan trọng để tính đơn giá.

● Chi phí xử lý mặt bằng: Với công trình cải tạo, chi phí có thể phát sinh từ khâu tháo dỡ, xử lý phần hư hỏng hoặc chuẩn bị lại mặt bằng trước khi lắp đặt.

● Chi phí hoàn thiện: Sau khi hoàn thiện phần khung và tấm, các công đoạn xử lý mối nối, bả, chà nhám, sơn sẽ được tính theo mức độ hoàn thiện khách hàng lựa chọn.

● Chi phí cho yêu cầu kỹ thuật riêng: Cuối cùng, các yêu cầu như chịu ẩm, cách âm, chống cháy hoặc cấu tạo đặc thù sẽ cần loại vật tư và phương án thi công riêng, từ đó ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư.

Khi các khoản chi được xác định theo đúng hiện trạng và nhu cầu sử dụng, tổng mức đầu tư sẽ có cơ sở rõ ràng hơn. Đây cũng là tiền đề để lựa chọn phương án thi công phù hợp trước khi bước vào giai đoạn báo giá cụ thể.

Báo giá thi công trần vách thạch cao tại Lâm Sơn

Để giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan hơn về mức chi phí thi công trần vách thạch cao, Lâm Sơn đã cung cấp bảng giá tham khảo với một số loại trần phổ biến theo từng quy mô diện tích như sau:

Hạng mục

Đơn vị

Giá tham khảo

Trần thạch cao khung Hà Nội

m²

30-50m² 280.000/m²

Trần thạch cao khung Vĩnh Tường

m²

30-50m² 310.000/m²

Vách thạch cao 1 mặt hoàn thiện

m²

250.000 – 260.000/m²

Vách thạch cao 2 mặt

m²

330.000 – 380.000/m²

Trần thạch cao tấm thả 600×600

m²

170.000 – 200.000/m²

Sửa chữa trần thạch cao

Công trình

Báo giá theo hiện trạng



Mức giá trên mang tính tham khảo và được điều chỉnh theo quy mô công trình. Với diện tích lớn, đơn giá có thể được tính toán lại phù hợp với khối lượng thực tế. Trường hợp khách hàng cần thi công vách ngăn, giá vách ngăn thạch cao cũng sẽ được Lâm Sơn xác định theo loại tấm, hệ khung và diện tích cụ thể.

Lâm Sơn - Cung cấp quy trình thi công chuyên nghiệp

Từ mức giá tham khảo, Lâm Sơn tiếp tục tư vấn và triển khai công trình với quy trình thi công gồm 6 bước:

● Bước 1 - Tiếp nhận yêu cầu: Ghi nhận hạng mục, diện tích, địa điểm và nhu cầu sử dụng của khách hàng.

● Bước 2 - Tư vấn & khảo sát: Đề xuất giải pháp phù hợp, đồng thời khảo sát thực tế khi cần đo đạc và đánh giá hiện trạng.

● Bước 3 - Lập báo giá: Xác định vật tư, khối lượng thi công và chi phí dự kiến theo phương án đã thống nhất.

● Bước 4 - Triển khai thi công: Tiến hành thi công từng hạng mục, đảm bảo đúng phương án và xử lý các chi tiết kỹ thuật phát sinh.

● Bước 5 - Sơn bả hoàn thiện: Thực hiện xử lý mối nối, bả, chà nhám, sơn lót và sơn phủ theo yêu cầu.

● Bước 6 - Kiểm tra & bàn giao: Kiểm tra tổng thể, vệ sinh khu vực và bàn giao công trình sau khi hoàn thiện.

● Khách hàng có nhu cầu thi công trần vách thạch cao có thể liên hệ Lâm Sơn để được khảo sát thực tế, tư vấn phương án phù hợp và nhận báo giá theo công trình.

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