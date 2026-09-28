Tham khảo dịch vụ nấu tiệc uy tín ở khu vực Thủ Đức

ANTD.VN -Nhu cầu nấu tiệc tại nhà ở khu vực Thủ Đức khá đa dạng, từ sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, tân gia, đám giỗ cho đến cưới hỏi, liên hoan công ty, buffet hay BBQ. Thay vì gia đình phải tự đi chợ, chuẩn bị món ăn, thuê bàn ghế và tìm người phục vụ, dịch vụ nấu tiệc trọn gói giúp giảm đáng kể khối lượng công việc trước và sau buổi tiệc.

Tuy nhiên, mỗi đơn vị lại có cách xây dựng thực đơn, hình thức phục vụ và thế mạnh khác nhau. Khi lựa chọn, ngoài giá món ăn, bạn nên quan tâm đến phạm vi phục vụ tại Thủ Đức, các hạng mục có trong gói tiệc, nhân viên phục vụ, bàn ghế, dụng cụ và khả năng điều chỉnh thực đơn.

Dưới đây là 5 dịch vụ nấu tiệc ở Thủ Đức đáng tham khảo khi bạn đang chuẩn bị một buổi tiệc tại nhà hoặc công ty.

1. Naifood

Naifood là đơn vị chuyên tổ chức và nấu tiệc tận nơi tại TP.HCM, trong đó có dịch vụ dành riêng cho khách hàng khu vực Thủ Đức. Đơn vị nhận nhiều hình thức tiệc như sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, tân gia, đám giỗ, cưới hỏi, liên hoan công ty, buffet và BBQ.

Một điểm thuận tiện của Naifood là khách có thể lựa chọn hình thức tiệc trọn gói, kết hợp món ăn với bàn ghế, dụng cụ ăn uống và nhân viên phục vụ tùy theo nhu cầu. Thực đơn trên website được chia thành nhiều nhóm nên tương đối thuận tiện khi cần tham khảo trước món ăn và dự trù ngân sách.

Theo kinh nghiệm khi đặt tiệc tại nhà, hình thức này khá phù hợp với những gia đình muốn giao phần lớn công việc chuẩn bị cho đơn vị nấu tiệc. Tuy nhiên, khi nhận báo giá bạn vẫn nên hỏi rõ gói đã bao gồm vận chuyển, nhân viên và thiết bị nào để dễ so sánh.

Thông tin liên hệ Naifood:

● Website: naifood.com

● Hotline/Zalo: 0784.06.06.68

2. Đặt Tiệc Ngọc Thuận

Đặt Tiệc Ngọc Thuận chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc tại nhà tại TP.HCM, bao gồm sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng, tân gia, đám giỗ, cưới hỏi, buffet, BBQ và nhiều loại tiệc lưu động khác.

Riêng tại Thủ Đức, đơn vị có dịch vụ nấu tiệc tận nơi, hỗ trợ từ tư vấn thực đơn, chuẩn bị và chế biến món ăn đến bàn ghế, dụng cụ ăn uống, nhân viên setup, phục vụ và thu dọn sau tiệc.

Điểm đáng chú ý là thực đơn không chỉ có tiệc bàn truyền thống mà còn có tiệc chay, buffet và BBQ. Nhờ vậy, khách có thể lựa chọn hình thức phù hợp với tính chất buổi tiệc. Ví dụ, đám giỗ hay tân gia thường thuận tiện với tiệc bàn, trong khi sinh nhật, liên hoan hoặc tiệc có nhiều khách trẻ có thể cân nhắc buffet và BBQ.

Khi liên hệ, gia chủ nên cung cấp trước số khách, ngày tổ chức, khu vực cụ thể tại Thủ Đức và khoảng ngân sách dự kiến. Việc này giúp đơn vị tư vấn thực đơn sát nhu cầu hơn thay vì chọn menu chỉ dựa trên giá mỗi bàn.

Thông tin liên hệ Đặt Tiệc Ngọc Thuận:

● Website: dattiecngocthuan.vn

● Hotline/Zalo: 0963.995.861 – 0981.003.455

3. Tuệ Nghi Catering

Tuệ Nghi Catering là một lựa chọn theo hướng catering trọn gói, phù hợp với khách cần tổ chức tiệc gia đình, cưới hỏi, sinh nhật, thôi nôi, tân gia, tiệc công ty, buffet hoặc BBQ.

Theo thông tin được công khai trên các nguồn giới thiệu dịch vụ catering tại TP.HCM, Tuệ Nghi có thể kết hợp món ăn với những hạng mục như setup, bàn ghế, dụng cụ ăn uống và nhân viên phục vụ.

Mô hình này phù hợp với những buổi tiệc muốn xử lý đồng bộ cả phần món ăn và không gian thay vì thuê từng hạng mục từ nhiều bên khác nhau. Dù vậy, trước khi chốt tiệc tại Thủ Đức, khách nên xác nhận trực tiếp về khu vực phục vụ, phí vận chuyển nếu có và số lượng khách tối thiểu.

Thông tin liên hệ Tuệ Nghi Catering:

● Website: tuenghicatering.com

● Hotline: 0773.889.787

4. Đặt Tiệc 24H

Đặt Tiệc 24H là đơn vị cung cấp khá nhiều hình thức tổ chức tiệc như tiệc bàn, tiệc chay, buffet, tiệc tại nhà, tiệc cơ quan, sinh nhật, tân gia và cưới hỏi. Website của đơn vị cũng có các nội dung phục vụ riêng tại khu vực Thủ Đức, trong đó có Linh Xuân và những khu vực lân cận.

Đây là phương án có thể tham khảo khi gia đình cần kết hợp món ăn với các hạng mục phục vụ tiệc và thiết bị đi kèm. Đặc biệt, vị trí hoạt động tại Dĩ An khá gần nhiều phường thuộc Thủ Đức nên thuận tiện với một số khu vực phía Đông thành phố.

Trước khi đặt, khách nên hỏi chi tiết số nhân viên đi kèm, thời gian setup và những dụng cụ được cung cấp trong báo giá. Với tiệc đông khách, đây là những khoản có ảnh hưởng khá lớn đến trải nghiệm trong ngày tổ chức.

Thông tin liên hệ Đặt Tiệc 24H: Website: dattiec24h.vn

Hotline: 0906.651.828

5. Nấu Tiệc Diệu Thảo

Nấu Tiệc Diệu Thảo hoạt động trong lĩnh vực nấu tiệc và tổ chức sự kiện, nhận các loại tiệc như sinh nhật, cưới hỏi, tân gia, liên hoan, tất niên, tiệc gia đình và tiệc công ty. Ngoài món ăn, đơn vị còn có các dịch vụ liên quan đến bàn ghế, rạp tiệc, âm thanh và ánh sáng.

Một điểm thuận tiện đối với khách tại Thủ Đức là thông tin công khai của Diệu Thảo có điểm phục vụ tại khu vực Phú Hữu và Long Phước. Vì vậy, đây là lựa chọn đáng tham khảo nếu địa điểm tổ chức nằm ở phía Đông TP.HCM hoặc khu vực giáp Dĩ An, Đồng Nai.

Với những buổi tiệc cần nhiều hạng mục như bàn ghế, nhà bạt hoặc âm thanh, bạn có thể hỏi báo giá theo gói để dễ kiểm soát tổng chi phí hơn.

Thông tin liên hệ Nấu Tiệc Diệu Thảo: Website: nautiecdieuthao.com

Hotline/Zalo: 0911.185.118

Kinh nghiệm chọn dịch vụ nấu tiệc tại Thủ Đức

Không nên chỉ chọn đơn vị dựa vào giá một bàn tiệc. Hai menu có mức giá tương đương nhưng phần dịch vụ đi kèm có thể khác nhau khá nhiều. Có nơi báo giá đã gồm bàn ghế và dụng cụ, trong khi một số hạng mục khác có thể tính riêng.

Trước khi đặt, nên thống nhất rõ số khách, số bàn, loại tiệc, địa điểm, giờ khai tiệc, thực đơn, bàn ghế, nhân viên phục vụ, vận chuyển và thu dọn sau tiệc. Nếu tổ chức tại nhà phố hoặc hẻm nhỏ ở Thủ Đức, cũng nên thông báo trước điều kiện vận chuyển và diện tích setup để đơn vị chủ động phương án.

Lời kết:

Nếu đang tìm dịch vụ nấu tiệc ở khu vực Thủ Đức, bạn có thể tham khảo Naifood, Đặt Tiệc Ngọc Thuận, Tuệ Nghi Catering, Đặt Tiệc 24H và Nấu Tiệc Diệu Thảo. Mỗi đơn vị có thế mạnh và hình thức phục vụ khác nhau, vì vậy lựa chọn phù hợp nên dựa trên loại tiệc, số lượng khách, không gian và ngân sách thực tế.

Với tiệc gia đình như sinh nhật, thôi nôi, tân gia hay đám giỗ, tiệc bàn trọn gói thường dễ tổ chức và phục vụ. Với tiệc công ty hoặc chương trình có nhiều khách trẻ, buffet và BBQ có thể tạo không khí thoải mái hơn. Quan trọng nhất là nên liên hệ trước, yêu cầu báo giá chi tiết và thống nhất đầy đủ các hạng mục trước ngày tổ chức.