Thăm, động viên chiến sỹ công an bị thương khi làm nhiệm

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, phòng ngừa tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nội Bài, Hà Nội luôn đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, nguy hiểm. Việc đồng chí Tống Xuân Sơn, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm bị thương khi khống chế đối tượng một lần nữa cho thấy những khó khăn, vất vả và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an cơ sở trong hành trình giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Hồ Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Nội Bài cùng BCH Công an xã Nội Bài đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Tống Xuân Sơn



Ngay sau khi nắm được thông tin CBCS công an xã Nội Bài bị thương, đồng chí Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Hồ Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Nội Bài đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Tống Xuân Sơn.

Tại buổi thăm, các đồng chí lãnh đạo xã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị, đồng thời động viên đồng chí Sơn yên tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe, sớm hồi phục để trở lại công tác.

Tại buổi thăm, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Nội Bài ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành nhiệm vụ và sự nỗ lực của CBCS Công an xã trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đồng thời khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện để lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, đêm 29/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Nội Bài phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đeo biển kiểm soát, có biểu hiện vi phạm. Tổ công tác nhanh chóng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành. Trước tình huống đó, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác đã chủ động tổ chức khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở Công an xã để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Trong quá trình khống chế đối tượng, đồng chí Tống Xuân Sơn đã bị ngã, dẫn đến chấn thương vùng đầu, rách da và lõm xương. Ngay sau đó, đồng chí được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên - Phú Thọ.

Theo thông tin từ bác sĩ, hiện đồng chí Sơn tỉnh táo, đang được theo dõi, điều trị và chưa ghi nhận tổn thương màng não hoặc tụ máu. Dù chấn thương xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, sự việc cũng cho thấy phía sau những ca tuần tra tưởng như thường nhật luôn tiềm ẩn những tình huống khó lường, đòi hỏi mỗi CBCS phải luôn chủ động, bản lĩnh và sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm. Đó là những hy sinh thầm lặng, không phải lúc nào cũng được nhìn thấy, nhưng luôn hiện diện trong từng nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Với phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, CBCS Công an xã Nội Bài tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nội Bài luôn ghi nhận, chia sẻ và đồng hành cùng lực lượng Công an trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT.