Thái Lan: Sân bay Suvarnabhumi bị ùn ứ hành lý vì mưa ngập

ANTD.VN - Mưa lớn và ngập lụt tại Bangkok đã ảnh hưởng hoạt động phục vụ mặt đất ở sân bay quốc tế Suvarnabhumi, khiến một số chuyến bay chậm giờ và hành khách phải chờ nhiều giờ để nhận hành lý.

Hành lý bị "dồn toa" tại sân bay Suvarnabhumi

Sân bay xác nhận tình trạng gián đoạn bắt đầu từ ngày 26-9 và kéo dài sang ngày 27-9, chủ yếu liên quan các chuyến bay do Thai Airways phục vụ mặt đất.

Một số hành khách phản ánh phải chờ từ 2-2,5 giờ, truyền thông Thái Lan ghi nhận trường hợp chờ tới 5-6 giờ.

Theo nhà chức trách, nước ngập tại Bangkok và các tỉnh lân cận khiến một bộ phận nhân viên phục vụ mặt đất không thể tới sân bay làm việc, dẫn đến thiếu nhân lực.

Công đoạn xử lý hành lý bị gián đoạn khiến hành khách phải chờ nhiều tiếng

Một số xe chuyên dụng vận chuyển hành lý của Thai Airways đồng thời gặp trục trặc, làm chậm quá trình bốc dỡ và khiến hành lý của nhiều chuyến bay bị tồn đọng.

Sân bay đã yêu cầu Thai Airways bổ sung nhân viên, sửa chữa phương tiện bị hỏng và điều động thiết bị thay thế.

Hành khách chưa nhận được đồ được hướng dẫn điền phiếu báo chậm hành lý để hãng theo dõi và tổ chức giao trả.

Suvarnabhumi vẫn duy trì hoạt động bay, song việc di chuyển giữa sân bay và trung tâm Bangkok gặp nhiều khó khăn do đường ngập và ùn tắc. Nhà chức trách khuyến cáo tránh tuyến qua Lat Krabang, ưu tiên cao tốc số 7 hoặc Burapha Withi.

Hành lý bị ùn ứ

Tuyến tàu điện ra sân bay Airport Rail Link vẫn là lựa chọn ít phụ thuộc vào giao thông đường bộ, nhưng hành khách cần kiểm tra giờ hoạt động, đặc biệt với chuyến bay hạ cánh gần hoặc sau nửa đêm.

Hành khách được khuyến cáo tới sân bay trước ít nhất 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế và 2 giờ đối với chuyến nội địa.