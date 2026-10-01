Thái Lan: Người giúp việc lĩnh 6 năm tù vì bỏ thuốc tẩy vào bình sữa của bé 2 tuổi

ANTD.VN - Một nữ giúp việc người Thái Lan vừa bị tuyên án 6 năm tù vì tội cố ý giết người sau khi bỏ nước tẩy trùng vào bình sữa của con trai 2 tuổi của chủ nhà.

Nữ giúp việc bỏ thuốc khử trùng vào bình sữa của con chủ nhà

Vụ việc được phát hiện từ tháng 12 năm 2026. Chị Yok - mẹ nạn nhân chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội và đăng tải đoạn clip từ camera giám sát ghi lại cảnh bà Usanee "Ann" Palang-usa, 57 tuổi, đổ dung dịch khử trùng vào bình sữa của con trai mình.

Theo lời kể của chủ nhà, khi cho cháu uống sữa, bà của cháu bé phát hiện bình sữa có mùi hóa chất nồng nặc. Gia đình lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện và may mắn được cấp cứu kịp thời.

Ban đầu, bà Usanee phủ nhận hành vi cố ý đầu độc, khai rằng bà không biết chất lỏng đó là thuốc khử trùng, tưởng đó là sữa vì có màu trắng.

Nữ giúp việc này và chủ nhà sau đó còn cùng xuất hiện trong một chương trình tin tức của kênh Channel 3, tại đây bà Usanee vẫn tiếp tục chối tội. Tuy nhiên, đoạn clip CCTV và các chứng cứ khác đã được đưa ra tại phiên tòa.

Tuần trước, chị Yok đã cập nhật kết quả xét xử. Chị cho biết, bà Usanee ban đầu tìm cách chối tội và khai mình bị bệnh tâm thần, thậm chí còn khai chồng bà ta đã xúi giục bà thực hiện hành vi phạm tội.

Chị Yok cho biết, cuối cùng bà Usanee đã nhận tội. Tuy nhiên, gia đình chị đến nay vẫn không hiểu động cơ nào khiến nữ giúp việc lại bỏ thuốc khử trùng vào sữa của con mình. Bởi bà Usanee đã đưa ra nhiều lời khai khác nhau, mâu thuẫn và khó hiểu trong các lần ra tòa.

Tòa án đã kết tội bà Usanee tội cố ý giết người và tuyên án ban đầu 12 năm tù. Mức án sau đó được giảm xuống còn 6 năm do bị cáo nhận tội.

Chị Yok cũng cho biết, nữ giúp việc này gặp nhiều khó khăn khi sống chung với các phạm nhân khác kể từ khi bị giam giữ.

Người mẹ cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ gia đình trong suốt vụ việc, đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí đã đưa tin và theo dõi diễn biến phiên tòa.

Chị Yok kêu gọi các bậc cha mẹ khác cần thận trọng khi thuê người giúp việc hoặc bảo mẫu trông trẻ và luôn để mắt tới đồ ăn thức uống của con.