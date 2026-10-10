An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Thái Lan: Cảnh sát cải trang nhân viên thu gom rác để triệt phá đường dây ma túy

0 bình luận
Tuấn Anh

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết các sĩ quan đã cải trang làm nhân viên thu gom rác và triệt phá một đường dây ma túy. Đây là chiến dịch mới nhất của đội cảnh sát điều tra nằm vùng Thái Lan.

rac.jpg
Ảnh: Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan

Theo đoạn băng được phía cảnh sát công bố, các điều tra viên đã đi xe chở rác và tìm kiếm trong khu dân cư.

Cảnh sát cho biết đã đột kích 5 địa điểm ở cả trong và ngoài Bangkok. Có 6 nghi phạm bị bắt với cáo buộc tàng trữ và phân phối ma túy trái phép. Các điều tra viên đã thu giữ hơn 1.600 viên methamphetamine và nhiều loại ma túy khác.

Tham gia chiến dịch có một đội cảnh sát chuyên nằm vùng để điều tra. Cảnh sát cho biết phương pháp này hiệu quả tại các cộng đồng đông dân cư, những nơi rất khó để thâm nhập mà không gây nghi ngờ.

Theo NHK

Tin liên quan

Từ khóa:

#cảnh sát Thái Lan #nhân viên thu gom rác #đường dây ma túy

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng