Thái Lan cảnh báo mưa rất lớn, Bangkok có nguy cơ tái ngập

ANTD.VN - Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD) cảnh báo mưa dông, gió giật và mưa lớn đến rất lớn tại nhiều khu vực từ ngày 4 đến 7-10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, ngập lụt.

Thái Lan cảnh báo mưa lớn liên tiếp nhiều ngày tới

Cảnh báo số 4 được TMD ban hành lúc 5h ngày 3-10. Theo cơ quan này, thời tiết bất ổn bắt đầu tại khu vực phía Bắc và Đông của miền Bắc cùng vùng Đông Bắc, sau đó mở rộng tới miền Trung, Bangkok, miền Đông và miền Nam.

Ngày 4-10, mưa dông được dự báo tập trung tại miền Bắc và Đông Bắc. Trong hai ngày 5 và 6-10, mưa lớn sẽ mở rộng tới miền Trung, bao gồm Bangkok và các tỉnh lân cận, miền Đông và khu vực phía Bắc của miền Nam.

Đến ngày 7-10, mưa lớn chủ yếu ảnh hưởng phía Tây miền Bắc, miền Trung và miền Nam, trong khi thời tiết ở các khu vực còn lại có khả năng cải thiện.

Nguyên nhân là một khối không khí lạnh từ Trung Quốc tràn xuống miền Bắc và thượng Đông Bắc Thái Lan, kết hợp với điều kiện nóng ẩm vào cuối mùa mưa.

Mưa lớn gây ngập lụt ở Bangkok hồi tuần trước

TMD đặc biệt cảnh báo lượng mưa tích lũy có thể gây lũ quét và nước rừng chảy xiết tại khu vực chân đồi, gần sông suối và những vùng trũng thấp.

Nước cũng có khả năng rút chậm tại các địa phương vừa chịu ảnh hưởng của đợt ngập lụt trước đó.

Người dân được khuyến cáo tránh hoạt động ngoài trời khi xảy ra dông, không trú dưới cây lớn hoặc đứng gần biển quảng cáo và các công trình thiếu ổn định.

Người tham gia giao thông cần theo dõi tình trạng đường sá trước khi khởi hành và dành thêm thời gian di chuyển.

Trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan, gió và sóng dự kiến mạnh lên, với độ cao sóng vượt 2m tại vùng có dông. Tàu thuyền được yêu cầu kiểm tra lộ trình, di chuyển thận trọng và tránh xa khu vực thời tiết nguy hiểm.

Sau ngày 7-10, mưa chưa chấm dứt hoàn toàn. Miền Đông và miền Nam Thái Lan có thể tiếp tục ghi nhận mưa lớn cục bộ từ ngày 8 đến 12-10, khiến nguy cơ ngập lụt kéo dài tại một số địa phương.