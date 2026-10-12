Thái Lan bắt đối tượng người nước ngoài chuyên trộm cắp trên các chuyến bay

ANTD.VN - Cảnh sát Don Mueang, Thái Lan vừa bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc chuyên trộm cắp tiền mặt và thẻ tín dụng của hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Bangkok.

Đối tượng bị bắt tại sân bay Don Mueang

Đối tượng bị bắt là Zheng Yu Qiang, 51 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Don Mueang theo lệnh bắt của Tòa án Hình sự với tội danh "Trộm cắp trong khu vực sân bay và sử dụng trái phép thẻ tín dụng của người khác".

Tang vật thu giữ gồm nhiều thẻ tín dụng mang tên người khác, 2 điện thoại di động, tiền mặt của hơn 10 nước trong đó có Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, Malaysia, Indonesia, Philippines, Ai Cập, Fiji... và hơn 35.950 baht Thái.

Theo điều tra của Công an Don Mueang, đối tượng không đi một mình mà hoạt động theo băng nhóm, chuyên mua vé các chuyến bay ngắn trong Thái Lan, không nói chuyện với bất kỳ ai tại khu vực chờ.

Khoảng 30 phút sau khi máy bay cất cánh, khi đèn trong khoang giảm sáng và nhiều hành khách đeo tai nghe hay chợp mắt, đối tượng đi đến khu vực ngăn hành lý phía trên đầu, giả vờ lấy áo khoác, chai nước của mình rồi lục lọi các túi xách, ba lô của hành khách ngồi gần đó.

Tang vật trộm cắp

Đối tượng không lấy cả ba lô để tránh bị phát hiện mà chỉ mò vào các ngăn nhỏ lấy tiền mặt và thẻ tín dụng.

Đối tượng được cho là mang theo máy quẹt thẻ (POS) cầm tay lên máy bay. Ngay sau khi máy bay hạ cánh, chỉ trong vòng 5 phút, thẻ của nạn nhân đã bị giao dịch tại cửa hàng có địa chỉ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phó trưởng Công an Don Mueang, ông Aamnart Chamchaem cho biết: "Chúng tôi tin rằng đối tượng mang máy quẹt thẻ trong túi xách tay lên máy bay, sau khi lấy được thẻ thì đưa cho đồng bọn cầm xuống trước để tránh bị kiểm tra".

Tiền chiếm đoạt được chuyển qua WeChat, Alipay rồi qua chức năng lì xì cho đồng bọn và một phần được dùng để cá độ bóng đá.

Trong điện thoại của đối tượng, cảnh sát phát hiện lịch sử tìm kiếm về máy quẹt thẻ tín dụng.

Kiểm tra lịch sử xuất nhập cảnh cho thấy từ cuối năm 2024 đến nay, Zheng Yu Qiang đã ra vào Thái Lan qua sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi 37 lần và qua sân bay Chiang Rai 2 lần.

Vụ việc bị phát giác sau khi có 2 nạn nhân đến Công an Don Mueang trình báo.

Ngày 5-10, sau khi bay từ Chiang Rai về Don Mueang, một hành khách nhận được tin nhắn ngân hàng báo thẻ bị quẹt 4.000 Nhân dân tệ (khoảng 20.000 baht) tại một địa chỉ Quảng Đông, Trung Quốc nhưng không thành công.

Kiểm tra ứng dụng ngân hàng, nạn nhân phát hiện thẻ đã bị quẹt 3 lần với tổng số tiền 62.000 đô la Hồng Kông (khoảng 265.067 baht).

Hai ngày sau, vụ việc tương tự xảy ra trên chuyến bay từ Chiang Mai về Don Mueang. Sau khi xuống máy bay, một hành khách phát hiện mất 25.000 baht tiền mặt và 1 thẻ tín dụng trong túi để ở ngăn hành lý phía trên.

Người bạn đi cùng nạn nhân cho biết, thấy một người đàn ông lục lọi hành lý trên máy bay và đã chụp ảnh lại.

Sau khi hạ cánh, nạn nhân nhận được 4 tin nhắn về giao dịch thẻ tín dụng, trong đó 2 lần không thành công và 2 lần thành công với tổng số tiền khoảng 27.595 baht. Cả hai giao dịch thành công cũng đều liên quan đến một địa chỉ tại Quảng Đông, Trung Quốc.

Tổng thiệt hại của 2 nạn nhân gần 293.000 baht (khoảng 9.000 USD).

Hiện Công an Don Mueang đang mở rộng điều tra, truy xét đồng phạm và cảnh báo hành khách đi máy bay cần cảnh giác, không để tiền mặt, thẻ tín dụng, tài sản có giá trị trong hành lý xách tay trên khoang hành lý.