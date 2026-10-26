Tên lửa tầm xa Type 25 lần đầu được triển khai trong cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật

ANTD.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc tập trận thực địa quy mô lớn tại nhiều khu vực khác nhau của Nhật Bản trong tháng này với hơn 50.000 nhân viên tham gia. Đây là lần đầu tiên tên lửa đất đối hạm tầm xa Type 25 được triển khai trong một cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật.

Ảnh: NHK

Cứ 2 năm một lần, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Mỹ tổ chức các cuộc tập trận huấn luyện thực địa quy mô lớn có tên gọi “Keen Sword” mô phỏng việc bảo vệ Nhật Bản.

Các cuộc tập trận này sẽ diễn ra trong khoảng 11 ngày từ ngày 19-10, với khoảng 57.000 người của Nhật Bản và Mỹ cùng tham gia. Với sự tham gia của 7 nước khác, trong đó có Australia và Canada, cuộc tập trận lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tập trận bao gồm các cuộc diễn tập phòng thủ tên lửa và đổ bộ tại 33 tỉnh, sử dụng các cơ sở của Lực lượng phòng vệ cũng như 7 sân bay và 12 cảng biển trên khắp Nhật Bản.

Hôm 25-10, việc triển khai các bệ phóng tên lửa đất đối hạm Type 25 đã được ra mắt truyền thông. Các bệ phóng tên lửa này được đặt tại Doanh trại Kengun của Lực lượng phòng vệ trên bộ Nhật Bản tại thành phố Kumamoto từ tháng 3 năm nay. Các tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.000 km và Bộ Quốc phòng Nhật cho biết chúng có thể được sử dụng để phản công các mục tiêu khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cuộc tập trận triển khai tên lửa được tổ chức tại Khu Huấn luyện Onobaru, nằm trên các tỉnh Nagasaki và Saga. Các nhân viên có vũ khí đã kiểm tra xung quanh trước khi những bệ phóng được thiết lập, nhưng không có vụ phóng nào thực sự diễn ra. Đây là lần đầu tiên tên lửa đất đối hạm Type 25 xuất hiện trong một cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật.

Các cuộc tập trận được cho là đặt ra các mục tiêu dựa trên thông tin từ cả 2 nước và xác nhận các bước để phóng tên lửa. Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật cho biết dự kiến sẽ sử dụng thông tin từ quân đội Mỹ để vận hành các tên lửa tầm xa như Type 25, đẩy nhanh hơn nữa sự phối hợp giữa 2 lực lượng.