Tàu chở 2.428 khách du lịch va chạm với tàu container tại Đức

ANTD.VN - Một tàu chở khách du lịch đã va chạm với tàu container khi đang rời Bremerhaven, Tây Bắc nước Đức, để bắt đầu hải trình đến quần đảo Canary.

Tàu Mein Schiff 3 sau vụ va chạm với một tàu chở container ở Đức. Ảnh: DPA/Global Look Press

Sự cố liên quan đến tàu du lịch Mein Schiff 3 xảy ra vào ngày 25-10 trong điều kiện thời tiết xấu do bão Manja gây ra. Những cơn gió thổi mạnh dường như đã khiến các tàu lai dắt gặp khó khăn trong việc kiểm soát khi đang hỗ trợ tàu du lịch dài 293 mét này di chuyển dọc sông Weser.

Đơn vị vận hành tàu, TUI Cruises (có trụ sở tại Hamburg, Đức) cho biết không ai trong số 2.428 hành khách và 922 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu du lịch bị thương. Tàu đã được đưa trở lại cầu cảng để đánh giá mức độ hư hại.

Các bản tin trên truyền thông và hình ảnh ghi lại cho thấy ít nhất 3 xuồng cứu sinh đã bị hư hỏng nghiêm trọng, điều này có thể làm gián đoạn chuyến đi trừ khi chúng được thay thế kịp thời. Trong những trường hợp tương tự, các đơn vị vận hành thường thương thảo với một số hành khách về việc hủy chuyến, nhằm điều chỉnh số lượng người trên tàu sao cho phù hợp với sức chứa của số xuồng cứu sinh còn lại.

Sự cố xảy ra khi tàu Mein Schiff 3 đang bắt đầu hành trình du ngoạn kéo dài 20 ngày với điểm dừng chân đầu tiên dự kiến ​​vào ngày 28-10 tại cảng A Coruna ở Tây Ban Nha. Trong khi đó, tàu container MSC Victorine cũng đã phải hoãn khởi hành đến Hamburg sau vụ va chạm.

Báo cáo ban đầu từ cảnh sát đề cập đến một tàu thứ ba liên quan đến vụ việc, mặc dù các hình ảnh cho thấy tàu Mein Schiff 3 đã suýt va phải tàu container nhỏ hơn là MSC Anne F. trước khi đâm vào tàu MSC Victorine.

Một số nguồn tin cho biết 2 tàu lai dắt cũng bị hư hại. Hoạt động hàng hải tạm thời bị đình chỉ sau sự cố này.