Tát cô gái giữa phố, dùng gạch, dao, chổi đe dọa nhóm bạn

ANTD.VN - Chỉ từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông, một người đàn ông đã có hành vi tát cô gái trẻ, đồng thời sử dụng gạch, dao, chổi đe dọa nhóm bạn tại khu vực trước tòa nhà Lotte, phố Đào Tấn. Công an phường Giảng Võ, Hà Nội nhanh chóng xác minh, làm rõ người liên quan và bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 22h30 ngày 27/9, Công an phường Giảng Võ tiếp nhận trình báo của chị H.K.L (SN 2004, trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) về việc bị một người đàn ông có hành vi hành hung, đe dọa sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Đối tượng Lê Văn Hoài

Theo trình báo, khoảng 21h30 cùng ngày, tại khu vực trước tòa nhà Lotte, mặt phố Đào Tấn, giữa nhóm bạn của chị L. và một người đàn ông xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tham gia giao thông.

Trong quá trình xảy ra tranh cãi, người đàn ông đã có hành vi tát chị L. Không dừng lại ở đó, người này còn sử dụng gạch, dao và chổi để đe dọa đánh nhóm của chị L., gây mất an ninh, trật tự tại khu vực công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Giảng Võ đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm người liên quan. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định Lê Văn Hoài (SN 1966, trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) có liên quan đến vụ việc.

Công an phường Giảng Võ đã triệu tập Hoài đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Hoài thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, ngày 29/9/2026, Công an phường Giảng Võ đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Lê Văn Hoài để phục vụ công tác điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Từ một va chạm, mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, việc sử dụng bạo lực và các vật dụng có khả năng gây nguy hiểm để đe dọa người khác không chỉ xâm phạm đến sức khỏe, tinh thần của người liên quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự tại nơi công cộng. Vụ việc một lần nữa cho thấy, những mâu thuẫn phát sinh trên đường phố cần được giải quyết bằng thái độ kiềm chế, đúng pháp luật, thay vì những hành vi quá khích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.