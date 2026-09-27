Tập huấn PCCC và CNCH cho 245 dân phòng

ANTD.VN - Sáng 25/9/2026, Công an phường Thượng Cát, Hà Nội, phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 17 tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 245 học viên dân phòng trên địa bàn. Tại hội nghị, các lực lượng nòng cốt được cập nhật kiến thức pháp luật, phân tích nguyên nhân gây cháy nổ và thực hành dập tắt sự cố bình gas. Đặc biệt, buổi tập huấn còn diễn tập phương án cứu nạn thực tế tại hộ gia đình, góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ” ngay từ cơ sở.