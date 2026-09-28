Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên ngân hàng

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 đã tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể học viên những kiến thức quan trọng trong công tác PCCC và CNCH như: Việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC, việc sử dụng và bảo quản nguồn lửa, nguồn nhiệt đúng quy định; việc sắp xếp đồ dùng, dụng cụ, vật tư đảm bảo khoảng cách, không cản trở lối thoát nạn; việc trang bị, bảo quản phương tiện PCCC tại chỗ; sử dụng hệ thống thiết bị điện an toàn…

Hướng dẫn học viên nhận biết những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra tại trụ sở nơi làm việc; những tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, tác nhân gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng của cán bộ, nhân viên nếu xảy ra cháy, nổ, tai nạn sự cố, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

Báo cáo viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC và CNCH tới toàn thể học viên.

Cũng tại buổi tuyên truyền, học viên được hướng dẫn quy trình xử lý một đám cháy; được hướng dẫn kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; kỹ năng cứu nạn cứu hộ, sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn; kỹ năng sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, lăng, vòi chữa cháy, để chữa những đám cháy đặc trưng và tình huống tai nạn sự cố nguy hiểm…Ngoài ra, báo cáo viên đưa ra một số tình huống cháy, nổ khẩn cấp có thể xảy ra tại cơ sở, hướng dẫn học viên lựa chọn phương án tối ưu để xử lý nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Báo cáo viên hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân trong đám cháy.

Hướng dẫn học viên cách nhận biết, phân loại và thao tác, sử dụng bình chữa cháy xách.

Hướng dẫn học viên sử dụng lăng, vòi chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thô sơ tại cơ sở.

Cuối chương trình, học viên được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hướng dẫn cách bảo quản, sử dụng một số trang thiết bị PCCC và CNCH được trang bị tại cơ sở như: Bình chữa cháy các loại, chăn chiên, lăng, vòi chữa cháy, ba chạc, dụng cụ phá dỡ thô sơ…; giải đáp nhiều câu hỏi của các học viên và phát tờ rơi, sổ tay về các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH.

Bằng phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu kết hợp với các hình ảnh trực quan, sinh động, nội dung thực hành thiết thực, buổi tuyên truyền đã truyền tải nhiều kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tới từng học viên từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức trong công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.