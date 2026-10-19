Tập 8 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6: Cường Cá trổ tài hát chèo, bé Đậu ghi điểm

Tại làng chài Hòa Thắng, các cặp bố con cần thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo, tinh thần chủ động và khả năng phối hợp. Sự xuất hiện của cặp bố con khách mời Cường Cá - bé Thỏ mang đến màu sắc mới cho chương trình. Từ đó, những trải nghiệm của các bạn nhỏ cũng mở ra nhiều câu chuyện về sự trưởng thành.

Mở đầu thử thách, các ông bố phải tự tìm chỗ ở và hoàn thành những công việc được giao. Phương Nam đảm nhận rửa chén bát, dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chủ nhà đang bận đi biển; Huy R sửa cửa sổ; Cường Cá nhận nhiệm vụ sửa tấm phản gỗ phục vụ sinh hoạt của gia đình.

Các ông bố nhận thử thách của bác Leng Keng (áo vàng)

Với Cường Cá, việc sửa phản trở thành dịp để anh thể hiện sự hài hước và khả năng kết nối với người dân địa phương. Trong khi bắt tay vào sửa chữa phản, nam nghệ sĩ tranh thủ trò chuyện với bà Phượng, chủ nhà. Biết bà Phượng chưa có dịp thưởng thức hát chèo, quan họ, Cường Cá bất ngờ ngẫu hứng cất giọng hát tặng vài câu. Màn giao lưu văn nghệ trong lúc lao động đã đem lại tiếng cười, tạo thêm sự gần gũi giữa các thành viên trong chương trình với người dân địa phương.

Cường Cá vừa sửa phản vừa trổ tài hát tặng chèo, quan họ cho chủ nhà

Bên cạnh đó, Phương Nam cho biết rửa bát và dọn dẹp không phải những công việc xa lạ với anh. Nhiều năm chăm sóc vợ con, thường xuyên nấu ăn và rửa bát khi rảnh đã giúp nam diễn viên tích lũy kinh nghiệm. Nhờ vậy, anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, giành quyền lựa chọn phần thưởng là căn biệt thự hướng biển với đầy đủ tiện nghi.

Đồng thời, qua những trải nghiệm trong thời gian sống ở quê, Huy R cũng bắt tay vào sửa cửa sổ. Nam ca sĩ chia sẻ mình không quá giỏi nhưng anh không quá lạ lẫm với những công việc sửa chữa cơ bản này. Sau thử thách đầu tiên, các gia đình tiếp tục tranh tài để giành quyền lựa chọn mâm cơm.

Huy R bắt tay sửa cửa sổ

Chương trình yêu cầu bố và con phối hợp, ghi nhớ và phản ứng theo hướng dẫn, thử thách đòi hỏi sự ăn ý giữa các thành viên. Chiến thắng giúp cặp bố con Cường Cá - bé Thỏ giành quyền chọn mâm cơm hấp dẫn, trong khi gia đình Phương Nam nhận phần ăn đạm bạc nhất. Đây cũng là hoạt động khép lại ngày đầu tiên của các gia đình tại vùng đất mới.

Bên cạnh những thử thách dành cho các ông bố, hành trình trải nghiệm của các bạn nhỏ cũng mang đến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Bé Đậu (con trai Huy R) cùng bé Nguyên Ốc (con gái Phương Nam) và bé Thỏ (con gái Cường Cá) được người dân địa phương hướng dẫn thu hoạch thanh long. Đây là lần đầu bé Nguyên Ốc được tận mắt nhìn thấy cây thanh long ngoài thực tế. Các bé được hướng dẫn cách nhận biết quả chín, sử dụng dụng cụ cắt và cách thu hoạch cẩn thận do thân cây có nhiều gai.

Trong quá trình làm việc, không chỉ tập trung vào phần việc của mình, bé Đậu còn quan tâm đến những người bạn đồng hành. Thấy bé Nguyên Ốc gặp khó khăn khi mang những quả thanh long nặng, cậu bé chủ động nhường cho bạn chiếc rổ nhẹ hơn. Khi cả nhóm chuẩn bị lên xe trở về, nhận ra bé Nguyên Ốc vẫn chưa kịp lên vì mang đồ nặng, bé Đậu còn nhắc tài xế chờ bạn, không vội đóng cửa xe.

Ba bạn nhỏ đem thanh long mới thu hoạch được về cho các ông bố

Không cần người lớn nhắc nhở, cậu bé vẫn chủ động giúp đỡ bạn bằng những hành động tự nhiên. Sự quan tâm ấy trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm của các bạn nhỏ tại làng chài.

Bên cạnh đó, bé Đậu còn thể hiện sự trung thực khi nhặt được chiếc ví của người làm vườn và chủ động tìm cách trả lại cho người đánh mất. Nhận lại tài sản, chủ vườn tặng các bé thanh long mang về như một lời cảm ơn.

Trở về điểm tập kết với những sọt thanh long đầy ắp, các bé khiến ba ông bố bất ngờ. Với Phương Nam, niềm vui càng đặc biệt khi lần đầu được thưởng thức những quả thanh long do chính con gái thu hoạch. Bên cạnh những trái thanh long mang về, thành quả sau buổi lao động còn ở trải nghiệm thực tế và những bài học các bé có được.

Các ông bố cùng con vui vẻ thưởng thức thanh long

Qua các hành động trên, bé Đậu đã ghi điểm nhờ sự chu đáo và trung thực. Những hoạt động trong tập 8 “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 góp phần làm nổi bật ý nghĩa của chương trình muốn gửi gắm: “Để trẻ học hỏi từ trải nghiệm thực tế, biết quan tâm đến người khác và hình thành những phẩm chất tốt đẹp qua những việc làm hằng ngày”.

“Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 6 do Ban Sự kiện - Văn hóa (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty TV Hub thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật hằng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 30/8/2026.