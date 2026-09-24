Tạo sự gắn kết chặt chẽ với đội ngũ cán bộ cơ sở

ANTD.VN -Ngày 23/9/2026, Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) tổ chức Hội nghị giao ban với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố nhằm đánh giá tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thực hiện chương trình công tác tháng 9/2026, Công an phường Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị giao ban với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn. Thượng tá Đặng Văn Chiêu, Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an phường cùng Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố.

Thượng tá Đặng Văn Chiêu, Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, Công an phường đã thông tin, đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tháng 8 và đầu tháng 9/2026; kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Các đại biểu đồng thời trao đổi, thống nhất nhiều nội dung phối hợp trong công tác quản lý cư trú; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; quản lý thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật; giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở và triển khai các nhiệm vụ liên quan Đề án 06, chuyển đổi số.

Trung tá Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng, trao đổi thông tin với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố đã phản ánh tình hình địa bàn, trao đổi những vấn đề còn tồn tại và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an với hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết luận Hội nghị, Thượng tá Đặng Văn Chiêu đề nghị các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở; chủ động phối hợp với Công an phường trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thông qua Hội nghị giao ban định kỳ, mối quan hệ phối hợp giữa Công an phường với các chi bộ, tổ dân phố tiếp tục được củng cố, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn Vĩnh Hưng an toàn, ổn định và phát triển.