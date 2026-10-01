Tạo động lực hiện đại hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang tạo ra phương thức quản lý mới, theo hướng giảm khâu tiền kiểm, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả hậu kiểm của cơ quan chức năng. Đơn giản hóa thủ tục nhưng không đơn giản hóa yêu cầu an toàn đang trở thành nguyên tắc xuyên suốt, tạo nền tảng để công tác PCCC đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Hiệp đồng xử lý cháy, nâng cao năng lực PCCC tại chỗ

Mở khóa cơ chế, nâng trách nhiệm

Hà Nội đang quyết liệt với tinh thần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đang tạo ra phương thức quản lý mới, theo hướng giảm khâu tiền kiểm, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở. Để cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này, ngày 22-7-2026, UBND thành phố ban hành Công văn số 3655/UBND-NC yêu cầu triển khai đầy đủ các nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP. Trong đó, thực hiện các nội dung mới về không tổ chức thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; không thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân theo quy định mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, ban hành đầy đủ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và văn bản hướng dẫn về PCCC và CNCH. Công an thành phố chủ động tham mưu nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để triển khai Luật PCCC và CNCH, Luật Thủ đô năm 2026.

Cùng với cải cách thủ tục, việc bố trí lực lượng, phương tiện theo hướng bám sát địa bàn được chú trọng, góp phần rút ngắn thời gian tiếp cận, xử lý cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Rô bốt chữa cháy hiện đại do Việt Nam nghiên cứu sản xuất

Từ cải cách thủ tục đến nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, từ hậu kiểm dựa trên rủi ro đến ứng dụng khoa học công nghệ, những chuyển động này đang tạo nên một phương thức quản lý PCCC chủ động hơn. Mục tiêu cuối cùng vẫn là kiểm soát nguy cơ từ sớm, từ cơ sở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Điểm đáng chú ý trong phương thức quản lý mới là chuyển mạnh từ tiền kiểm sang tự chịu trách nhiệm gắn với hậu kiểm. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, người đứng đầu cơ sở, đơn vị tư vấn, thi công phải chủ động tuân thủ các quy định về PCCC và chịu trách nhiệm trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng, nghiệm thu và đưa công trình vào hoạt động.

Cải cách thủ tục hành chính

Để cơ chế này vận hành hiệu quả, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã ban hành tài liệu hướng dẫn tự tổ chức nghiệm thu về PCCC đối với dự án, công trình, tập trung vào 3 nhóm nội dung: quy định pháp luật về thẩm định thiết kế, nghiệm thu PCCC; nội dung nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình; trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở sau nghiệm thu.

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, cốt lõi của cải cách không chỉ là giảm hồ sơ, rút ngắn thời gian mà còn là thay đổi phương thức quản lý, chuyển từ kiểm soát chủ yếu bằng thủ tục sang quản lý dựa trên rủi ro và trách nhiệm của các chủ thể.

“Cắt giảm thủ tục hành chính không đồng nghĩa với nới lỏng yêu cầu an toàn; giảm tiền kiểm không có nghĩa là giảm trách nhiệm quản lý” - Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh.

Kiểm tra thường xuyên phương tiện, thiết bị sẽ hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra

Theo hướng này, cơ quan quản lý tập trung hoàn thiện thể chế, hướng dẫn, tổ chức hậu kiểm có trọng tâm, dựa trên dữ liệu; trong khi người dân, doanh nghiệp được tạo điều kiện thực hiện thủ tục thuận lợi hơn, nhất là trên môi trường điện tử.

Thực tế cho thấy, cải cách thủ tục hành chính chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng với việc nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của các chủ thể. Một trong những vấn đề được ngành chức năng lưu ý là tình trạng một số công trình thi công không đúng thiết kế PCCC đã được thẩm định nhưng vẫn cố tình đưa vào sử dụng, dẫn đến tình trạng “sự đã rồi”.

Bởi vậy, giảm tiền kiểm càng đòi hỏi hậu kiểm phải chặt chẽ, thực chất. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã có hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp thi công sai thiết kế hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu PCCC nhưng vẫn cố ý đưa công trình vào sử dụng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định; tùy tính chất, mức độ, trường hợp đưa công trình vào sử dụng dẫn đến cháy, nổ nghiêm trọng còn có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

Điều này cho thấy, cải cách không phải là “nới lỏng” quản lý mà là thay đổi cách thức quản lý để nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Khi những thủ tục không cần thiết được cắt giảm, chủ đầu tư và doanh nghiệp có thêm thời gian, nguồn lực tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi như hoàn thiện thiết kế, tổ chức thi công đúng quy định, nghiệm thu và bảo đảm an toàn trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục toàn trình trên môi trường điện tử cũng góp phần giảm số lần đi lại, thời gian chờ đợi, đồng thời hạn chế việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan Nhà nước đã có.

Ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại phường Tây Hồ

Cải cách thủ tục hành chính còn tạo thêm dư địa để doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực PCCC và CNCH phát triển, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước tự chủ nghiên cứu, sản xuất nhiều trang thiết bị PCCC và CNCH hiện đại.

Tại Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2026 (SECUTECH Vietnam 2026), nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, sản xuất hoặc phân phối đã được giới thiệu, trong đó có các loại xe chữa cháy phù hợp với đặc thù đô thị, làng nghề và robot chữa cháy.

Đáng chú ý, robot chữa cháy do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất có khả năng tiếp cận sâu vào khu vực cháy, phun nước, hút khói, làm loãng không khí, hỗ trợ xử lý tại những vị trí con người khó tiếp cận. Cùng với đó là các phương tiện phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong những tình huống phức tạp như tai nạn giao thông, sập đổ công trình, cứu hộ trong không gian hẹp. Sự sáng tạo không ngừng là một trong những bước tiến mạnh mẽ về triển khai thực hiện kim chỉ nam lấy con người làm trung tâm, vì sự an toàn của người dân là trên hết.