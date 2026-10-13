Tăng khả năng ứng phó phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 và Công an phường Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu cho hộ gia đình, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kết hợp diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.

Xử lý tình huống cháy giải định

Tại hội nghị, các đại biểu và người dân được phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, cách xử lý sự cố ban đầu và kỹ năng tổ chức thoát nạn khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Đồng chí Vũ Văn Sơn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 trực tiếp truyền đạt nhiều kiến thức, kỹ năng thiết thực, giúp người dân nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động xử lý khi phát sinh cháy, nổ.

Ngay sau phần tuyên truyền, UBND phường Hoàng Mai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng bán hầm do phương tiện bị rò rỉ xăng, dầu gặp nguồn nhiệt gây cháy.

Các lực lượng tham gia diễn tập

Theo tình huống diễn tập, ngay khi phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ nhanh chóng báo động, tổ chức hướng dẫn người dân thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng. Công an phường Hoàng Mai phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 cùng các lực lượng quân sự, y tế, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân phòng và người dân triển khai phương án theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thông qua diễn tập, khả năng phối hợp, chỉ huy, xử lý tình huống của các lực lượng được kiểm tra, đánh giá; đồng thời giúp lực lượng tại chỗ và người dân nâng cao kỹ năng thực hành, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy, nổ trong thực tế. Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức tự phòng, tự quản về PCCC trong Nhân dân; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò chủ động của Công an phường Hoàng Mai trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.