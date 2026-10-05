Tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh

Thời gian qua, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai và Đội CSGT đường bộ số 4, đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đơn vị đã tích cực phối hợp với nhiều trường học đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ đến giáo viên, học sinh.

Sáng 5/10, Công an phường Bạch Mai (Hà Nội) phối hợp Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Bạch Mai cùng các đại biểu tại buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, với cách truyền đạt trực quan, gần gũi, dễ tiếp nhận, báo cáo viên đã phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trong thời gian qua; hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra; tình trạng vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ của một bộ phận thanh, thiếu niên hiện nay, nhất là việc tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép…

Bên cạnh kiến thức pháp luật, các em học sinh còn được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản để tham gia giao thông an toàn, kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp trên đường.

Qua buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Việc thường xuyên phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một trong những giải pháp được Công an phường Bạch Mai chú trọng nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ cơ sở. Qua đó, góp phần trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn, đồng thời xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong công tác giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trong tình hình hiện nay.

​Thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà trường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông.