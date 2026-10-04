Tăng cường tuyên truyền và ký cam kết phòng chống vi phạm pháp luật in ấn

ANTD.VN -Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Chuyên Mỹ, Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền và triển khai ký cam kết đối với chủ cơ sở kinh doanh in ấn, photocopy trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 25/9 đến ngày 1/10/2026, Công an xã Chuyên Mỹ đã trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy để tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng, Luật Báo chí, Luật Quảng cáo và các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động in ấn, sao chụp tài liệu, quảng cáo.

Công an xã Chuyên Mỹ yêu cầu các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động in ấn, photocopy, quảng cáo.

Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thực hiện đúng quy định trong quá trình kinh doanh, không nhận in ấn, photocopy các tài liệu có nội dung trái pháp luật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, xâm phạm bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc vi phạm quy định về bản quyền, Công an xã Chuyên Mỹ đã tổ chức cho 10 cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động in ấn, photocopy, quảng cáo.

Ngoài ra, các cơ sở được nhắc nhở thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu lợi dụng dịch vụ photocopy để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Việc kiểm tra, tuyên truyền và yêu cầu ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ sở photocopy trong hoạt động kinh doanh, góp phần chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, nhất là đối với việc in ấn, sao chụp và phát tán tài liệu không phù hợp. Đồng thời thể hiện rõ phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, phát huy vai trò của Công an xã trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong thời gian tới, Công an xã Chuyên Mỹ sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở in ấn, photocopy trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.