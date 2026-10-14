Tăng cường tuần tra đêm, kịp thời phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật

ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát ban đêm nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Sóc Sơn, Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn khi lưu thông trên địa bàn, thu giữ một thanh kim loại dài hơn 2m cùng phương tiện và đồ vật liên quan.

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Chủ động tuần tra, phát hiện dấu hiệu bất thường

Thực hiện Kế hoạch số 278/KH-CASS-PCTP ngày 1-10-2026 của Công an xã Sóc Sơn về tuần tra, kiểm soát ban đêm phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn trong tháng 10-2026, lực lượng Công an xã đã chủ động triển khai các tổ công tác tuần tra trên những tuyến đường, địa bàn, khu vực trọng điểm, nhất là vào khung giờ đêm muộn.

Khoảng 23h ngày 9-10-2026, trong quá trình tuần tra theo tuyến từ Quốc lộ 3 đi hướng thôn Dược Hạ, qua khu vực nhà văn hóa thôn Lạc Nông (cũ), nay thuộc thôn Thống Nhất, xã Sóc Sơn, tổ công tác Công an xã phát hiện tại khu vực ngã tư thôn Hương Đình có hai nam thanh niên điều khiển một xe máy Honda Air Blade màu xanh, biển kiểm soát 29S6-624.60, với biểu hiện bất thường.

Đáng chú ý, nam thanh niên ngồi phía sau cầm một thanh kim loại kéo lê, cọ xuống mặt đường trong quá trình di chuyển. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, đưa hai thanh niên cùng phương tiện và đồ vật liên quan về làm việc.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu, lực lượng Công an xác định hai người là Đặng Văn P. (sinh năm 2008, trú tại thôn Nà Ban, xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên) và Đỗ Văn V. (sinh năm 2010, trú tại thôn Chôi, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Theo thông tin khai thác ban đầu, cả hai đến địa bàn xã Sóc Sơn để chơi, sau đó phát sinh sự việc như đã nêu.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ, tạm giữ các đồ vật liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Không để đêm tối thành khoảng trống về an ninh, trật tự

Các tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ gồm một xe máy Honda Air Blade màu xanh, biển kiểm soát 29S6-624.60; hai điện thoại di động đã qua sử dụng, gồm một chiếc iPhone 12 Pro Max màu trắng và một chiếc iPhone XS màu vàng; cùng một thanh kim loại hình trụ màu trắng, dài 201cm, đường kính 2,7cm.

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Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật. Việc xác định mục đích mang theo thanh kim loại, diễn biến sự việc và các tình tiết liên quan sẽ là căn cứ để xử lý đúng người, đúng hành vi, bảo đảm khách quan, nghiêm minh.

Từ vụ việc trên cho thấy, công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, kịp thời ngăn chặn các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an trên các tuyến đường, địa bàn dân cư không chỉ góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mà còn tạo sự yên tâm cho người dân khi đi lại, sinh hoạt vào ban đêm.

Thời gian tới, Công an xã Sóc Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường kiểm tra tại các tuyến đường và khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn, bình yên.