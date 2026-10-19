Tăng cường thực tập chữa cháy, cứu nạn tại các chung cư, nhà cao tầng

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Quản trị, Ban Quản lý các tòa nhà tổ chức hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 25/86 chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn phường Hoàng Liệt, phường Yên Sở và xã Thanh Trì, góp phần nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở tại chung cư HUD2 Twin Towers, phường Hoàng Liệt, triển khai chữa cháy theo tình huống giả định

Nội dung thực tập được xây dựng sát với đặc điểm thực tế tại các tòa nhà, tập trung vào những tình huống có nguy cơ xảy ra cháy, nổ như cháy xe máy điện đang sạc tại khu vực để xe, cháy căn hộ ở tầng cao và cháy khu vực kinh doanh tại khối đế chung cư.

Trong quá trình thực tập, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở triển khai các thao tác báo động, cắt điện khu vực xảy ra sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, hướng dẫn cư dân thoát nạn, tìm kiếm và sơ cứu người bị nạn. Các nội dung được tổ chức thực hành trực tiếp, giúp thành viên lực lượng tại chỗ và cư dân nắm rõ hơn trình tự xử lý khi có tình huống khẩn cấp.

Đáng chú ý, hoạt động đã thu hút hơn 250 thành viên lực lượng PCCC&CNCH cơ sở cùng gần 500 lượt cư dân tham gia. Thông qua thực tập, người dân được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng nhận biết nguy cơ, sử dụng phương tiện chữa cháy và lựa chọn hướng thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, nổ tại nơi sinh sống.

Cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 5 phổ biến kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở trước buổi thực tập tại chung cư CT5, CT6 Hồng Hà Eco, phường Yên Sở

Đối với lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, đây là dịp kiểm tra khả năng phối hợp, phân công nhiệm vụ và vận hành phương tiện tại chỗ; đồng thời nhận diện những hạn chế trong quá trình triển khai để kịp thời khắc phục. Ban Quản trị, Ban Quản lý các tòa nhà cũng có điều kiện rà soát, bổ sung phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm công trình và điều kiện sinh hoạt của cư dân.

Việc tăng cường thực hành tại các chung cư, nhà cao tầng có ý nghĩa thiết thực, bởi khi xảy ra cháy, khói có thể lan nhanh qua hành lang, buồng thang và các khu vực thông tầng, gây khó khăn cho việc thoát nạn, cứu người. Xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu có vai trò quan trọng trong việc khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại.

Thông qua hoạt động này, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5 tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hành, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”. Mỗi cư dân cần chủ động trang bị kỹ năng PCCC, ghi nhớ lối thoát nạn và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, xây dựng môi trường sống an toàn tại các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn.