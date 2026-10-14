Tăng cường kỹ năng PCCC&CNCH tại nhà ở nhiều căn hộ trước mùa hanh khô

ANTD.VN - Ngày 13/10/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hà Nội tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại các nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn phường Ngọc Hà.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy

Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 phổ biến quy định pháp luật về PCCC&CNCH, hướng dẫn trách nhiệm của người dân trong bảo đảm an toàn phòng cháy; kiểm tra hệ thống, phương tiện chữa cháy; sắp xếp vật dụng, vật tư bảo đảm khoảng cách an toàn. Đồng thời, người dân được hướng dẫn nhận biết các nguy cơ gây cháy, nổ trong mùa hanh khô, cách sử dụng bình chữa cháy xách tay và xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh.

Hướng dẫn người dân tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng, lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn người dân thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, triển khai lực lượng, phương tiện theo tình huống thực tế. Qua đó, giúp người dân nâng cao khả năng phối hợp, chủ động xử lý sự cố ban đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan và giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra cháy, nổ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn tại chùa Quỳnh và nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn phường Ngọc Hà, lực lượng Công an tiếp tục đưa kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao ý thức tự phòng ngừa, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, bảo đảm an toàn tại địa bàn cơ sở.