Tăng cường hướng dẫn trang bị, kết nối hệ thống truyền tin báo cháy tại cơ sở

ANTD.VN - Thực hiện lộ trình triển khai các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), gắn với yêu cầu hiện đại hóa, chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở trên địa bàn quản lý trang bị, kết nối hệ thống truyền tin báo cháy theo quy định.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 hướng dẫn đại diện cơ sở về thiết bị truyền tin báo cháy được kết nối với tủ trung tâm báo cháy

Rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin cháy, nổ

Trong quá trình kiểm tra, tuyên truyền tại cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an Hà Nội tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC và CNCH; đồng thời hướng dẫn việc trang bị, kết nối hệ thống truyền tin báo cháy, giúp các cơ sở hiểu rõ vai trò, hiệu quả của hệ thống trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ.

Hệ thống truyền tin báo cháy có khả năng tự động chuyển tín hiệu khi hệ thống báo cháy tự động tại cơ sở phát hiện sự cố đến trung tâm tiếp nhận thông tin mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc con người gọi điện báo cháy. Qua đó, thời gian tiếp nhận thông tin được rút ngắn, đặc biệt hữu ích đối với các vụ cháy xảy ra vào ban đêm hoặc tại thời điểm cơ sở không có người thường trực.

Khi thiết bị được cài đặt, khai báo đầy đủ, chính xác thông tin về địa chỉ, vị trí của cơ sở, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có thể nhanh chóng xác định vị trí xảy ra sự cố, khoảng cách và tuyến đường tiếp cận hiện trường. Đây là cơ sở quan trọng để hỗ trợ công tác chỉ huy, điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy và CNCH phù hợp, kịp thời.

Hệ thống còn giúp truyền thông tin cảnh báo từ xa để chủ cơ sở hoặc người có trách nhiệm nhanh chóng nắm bắt tình hình ngay cả khi không có mặt tại hiện trường, từ đó chủ động triển khai các biện pháp xử lý ban đầu theo khả năng, góp phần hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tùy theo loại thiết bị và hệ thống được lắp đặt, hệ thống truyền tin còn có thể hỗ trợ giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy. Khi xảy ra lỗi thiết bị hoặc sự cố kết nối, tín hiệu cảnh báo được truyền đi để cơ sở kịp thời kiểm tra, khắc phục, bảo đảm hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động.

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 28 Nghị định số 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 01/7/2027, các đơn vị thuộc diện phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy nhưng không trang bị, lắp đặt có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác PCCC và CNCH

Song song với việc phổ biến các quy định của pháp luật, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 trao đổi, phân tích những lợi ích thiết thực của hệ thống truyền tin báo cháy trong bối cảnh yêu cầu về tốc độ tiếp nhận, xử lý thông tin và khả năng chỉ huy, điều hành lực lượng ngày càng cao. Việc từng bước xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tập trung, liên thông dữ liệu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

Hướng dẫn chủ cơ sở kiểm tra, duy trì bình chữa cháy xách tay và tiêu lệnh, nội quy PCCC tại cơ sở

Cùng với đó, cán bộ tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn người dân và đại diện các cơ sở sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” nhằm chủ động cung cấp thông tin khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Ứng dụng hỗ trợ gửi thông tin, hình ảnh, video và vị trí xảy ra vụ việc đến lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin và tiếp cận hiện trường.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; đồng thời thúc đẩy việc trang bị, kết nối hệ thống truyền tin báo cháy theo đúng lộ trình, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ trên địa bàn.