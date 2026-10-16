Tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Công an Hà Nội, Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc)

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và quản lý sau cai trong tình hình mới, ngày 16/10, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội đã đón tiếp Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Công an tỉnh Lạng Sơn đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an TP Hà Nội

Tại buổi làm việc, Thượng tá Phạm Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, tệ nạn ma túy là hiểm họa chung của toàn xã hội, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và các quốc gia láng giềng.

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội luôn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh biên giới như Lạng Sơn và các đơn vị đối ngoại của Công an Trung Quốc để trao đổi thông tin, xác minh chuyên án. Việc tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa không chỉ bảo vệ an ninh trật tự địa bàn mà còn góp phần củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chia sẻ về mô hình quản lý và hỗ trợ học viên, Thượng tá Nguyễn Việt Long, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội đã giới thiệu tổng quan về hoạt động của Cơ sở. Đơn vị hiện triển khai đồng bộ từ khâu điều trị y tế, tư vấn tâm lý, giáo dục hành vi cho đến rèn luyện thể chất và hướng nghiệp dạy nghề. Đặc biệt, người cai nghiện tại đây được hỗ trợ tiếp cận các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, tạo nền tảng vững chắc để họ sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành thời gian cai nghiện.

Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Tây và Công an tỉnh Lạng Sơn tham quan thực tế xưởng dạy nghề và nơi ăn nghỉ của học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội

Đoàn công tác đã trực tiếp tham quan quy trình tổ chức cai nghiện, các khu vực dạy nghề, rèn luyện thể thao và chăm sóc sức khỏe học viên. Các thành viên trong đoàn Công an tỉnh Quảng Tây đánh giá cao tính chuyên nghiệp, bài bản và giá trị nhân văn trong mô hình quản lý của đơn vị, coi đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý giá có thể nghiên cứu, áp dụng.

Trong phần trao đổi chuyên môn, ba đơn vị đã tập trung thảo luận sâu về những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý sau cai, phương pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ, cũng như các biện pháp hạn chế tối đa nguy cơ tái nghiện. Những thông tin, bài học chia sẻ tại cuộc họp giúp các bên hoàn thiện hơn nữa quy trình phối hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm và tặng quà lưu niệm cùng Ban Chỉ huy và cán bộ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 4 TP Hà Nội

Chuyến thăm, làm việc góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai, qua đó thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong thời gian tới.