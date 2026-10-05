Tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các Bệnh viện và cơ sở y tế

ANTD.VN - Ngày 5/10/2026, Đội CC&CNCH khu vực số 16 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội phối hợp kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở là Bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Hà Nội.

Tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC - CNCH cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại cơ sở Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh

Bệnh viện và các cơ sở y tế là nơi tập trung đông người, bao gồm đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh và thân nhân người nhà. Đặc biệt, đây là nơi có sự hiện diện của nhiều người hạn chế về khả năng vận động (bệnh nhân nặng, người cao tuổi, trẻ sơ sinh) cùng hệ thống trang thiết bị y tế tiêu thụ điện năng lớn, các chất khí y tế dễ cháy nổ (như oxy bình, hệ thống dẫn khí oxy lỏng).

Do đó, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các bệnh viện đóng vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tính mạng con người và tài sản nhà nước.

Hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC tại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh

Qua rà soát, trên địa bàn 3 phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ có tổng số 29 cơ sở là Bệnh viện và cơ sở y tế. Thời gian qua, Đội CC&CNCH khu vực số 16 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các Bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn phường Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ triển khai nhiều biện pháp phòng cháy tại các Bệnh viện và các cơ sở y tế. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC - CNCH cho các Bệnh viện và các cơ sở y tế.

Đáng chú ý là không chỉ tuyên truyền lý thuyết, Đội CC&CNCH khu vực số 16 còn tập trung hướng dẫn cho lực lượng PCCC cơ sở trực tiếp thao tác các tình huống thường gặp. Từ việc xử lý cháy nhỏ, sử dụng bình chữa cháy, sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà đúng kỹ thuật đến kỹ năng thoát nạn khi khói lan nhanh trong khu vực đông người.

Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC tại cơ sở Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh

Việc tổ chức diễn tập xử lý tình huống và kiểm tra đồng loạt tại nhiều Bệnh viện và các cơ sở y tế không chỉ giúp lực lượng tại chỗ nâng cao kỹ năng xử lý sự cố mà còn góp phần siết chặt ý thức phòng ngừa trong Bệnh viện và các cơ sở y tế, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo Bệnh viện và các cơ sở y tế thường xuyên quản lý hệ thống điện và hóa chất y tế, không che chắn lối thoát nạn và chủ động xử lý sự cố ngay từ ban đầu để hạn chế cháy lan, cháy lớn.

Bên cạnh lực lượng chức năng, vai trò của Lãnh đạo Bệnh viện và cơ sở y tế cũng được tăng cường nhằm duy trì nền nếp an toàn PCCC thường xuyên. Đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng PCCC rà soát các điều kiện an toàn trong khu vực Bệnh viện và cơ sở y tế chấp hành nghiêm quy định về sử dụng điện, quản lý hóa chất y tế và không che chắn lối thoát hiểm.

Cùng với việc trang bị kiến thức, phương tiện, thiết bị PCCC các Bệnh viện và cơ sở y tế còn đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia PCCC, phát huy hiệu quả phương châm “04 tại chỗ” bao gồm: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần chủ động của các Bệnh viện và cơ sở y tế trong công tác PCCC. Khi mỗi nhân viên hoạt động trong cơ sở đều là một chiến sĩ PCCC tại cơ sở thì nguy cơ cháy nổ từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng môi trường an toàn, văn minh và bền vững tại các Bệnh viện và cơ sở y tế.