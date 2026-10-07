Tặng cha mẹ cuộc sống an tâm tại Sun Glory Residence với hơn 37 tiện ích toàn diện ngay trung tâm Vinh

ANTD.VN -Mang chuẩn mực đô thị nghỉ dưỡng về trung tâm thành Vinh với hơn 37 tiện ích, Sun Glory Residence kiến tạo không gian an dưỡng lý tưởng cho đấng sinh thành. Đây vừa là món quà hiếu đạo thiết thực, vừa là bảo chứng đầu tư sinh lời bền vững cho người xứ Nghệ xa quê.

Tiên phong mang đến hệ tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp ngay tại lõi trung tâm Vinh, tổ hợp Sun Glory Residence là không gian sống lý tưởng cho người cao tuổi. Ảnh: Sun Property.

"Liều thuốc" cho sức khỏe người cao tuổi

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào yếu tố di truyền hay lối sống, mà còn chịu tác động từ không gian sống. Môi trường lý tưởng không chỉ mang đến chất lượng sống vượt trội mà còn giúp duy trì sự tự chủ, năng động. Vì thế, bên cạnh không gian căn hộ tiện nghi, người cao tuổi cần một hệ sinh thái toàn diện: từ giao thông thuận tiện, không gian ngoài trời thoáng đãng, đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe và cơ hội kết nối cộng đồng.

Nghệ An được biết đến là một trong những địa phương có lực lượng lao động làm ăn xa quê lớn nhất nước. Sở Nội vụ Nghệ An thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 90.000 người đang làm việc ở nước ngoài và hơn 800.000 lao động ngoại tỉnh. Riêng lượng kiều hối chuyển về ước đạt khoảng 650-700 triệu USD/năm.

Sau những năm tháng trải nghiệm đô thị văn minh với các tiện ích chăm sóc sức khỏe, giải trí hiện đại tại nơi sinh sống, mong muốn của nhiều người xứ Nghệ thành đạt không dừng lại ở việc sở hữu một tài sản giá trị cho riêng mình. Họ mong muốn cha mẹ, người thân ở quê nhà - cũng được tận hưởng chất lượng sống tương xứng: hệ tiện ích toàn diện ngay dưới chân nhà, bể bơi có thể sử dụng quanh năm, những rặng cây xanh mát để thư thái tản bộ, hay chốn giao lưu bầu bạn cùng hàng xóm mà không cần cất công đi xa.

Môi trường sống gần gũi thiên nhiên tại Sun Glory Residence là món quà ý nghĩa và thiết thực dành tặng đấng sinh thành. Ảnh minh họa: Sun Property.

Đây cũng chính là những giá trị sống mà Sun Group đã tâm huyết gửi gắm vào tổ hợp căn hộ Sun Glory Residence - dự án đầu tiên “chào sân” xứ Nghệ. Vượt khỏi mô hình căn hộ truyền thống, dự án được phát triển theo tiêu chuẩn đô thị nghỉ dưỡng cao cấp mà Tập đoàn từng áp dụng thành công tại Phú Quốc, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Sở hữu hơn 37 tiện ích chăm sóc sức khoẻ và giải trí hiện đại, Sun Glory Residence định hình chuẩn mực sống cao cấp tại thành Vinh, trở thành lựa chọn an cư hàng đầu để những người con gốc Nghệ gửi gắm lòng hiếu đạo tới mẹ cha.

Trải nghiệm sống khác biệt vì sức khỏe bậc sinh thành

Tọa lạc trên quỹ đất 3,7 ha tại khu vòng xuyến Hải Quan - điểm giao cắt của 5 đại lộ huyết mạch, Sun Glory Residence với tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng sở hữu vị trí lõi trung tâm hiếm có tại thành Vinh, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến chợ Vinh, sân bay quốc tế, quảng trường Hồ Chí Minh hay trung tâm hành chính. Nhờ vậy, Sun Glory Residence cũng vô cùng thuận tiện cho người cao tuổi duy trì nếp sống năng động, dễ dàng gặp gỡ bạn bè và tiếp cận các dịch vụ đô thị.

Trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và thư giãn được nâng tầm với hơn 37 tiện ích đẳng cấp ngay trong tòa nhà. Ảnh minh họa: Sun Property.

Trên nền tảng ấy, chất sống nghỉ dưỡng được kiến tạo với “bộ sưu tập” hơn 37 tiện ích - quy mô hiếm thấy tại Vinh. Đối với người cao tuổi, món quà quý giá nhất chính là cơ hội chăm sóc sức khỏe và duy trì vận động ngay tại nơi ở. Bể bơi bốn mùa nội tòa rộng 1.100m2 lần đầu tiên hiện diện tại Vinh, tạo điều kiện để người cao tuổi bơi lội mỗi ngày mà không bị gián đoạn bởi thời tiết. Cùng với hệ thống phòng gym, spa và sauna chỉ “cách một nút bấm thang máy”, việc rèn luyện và phục hồi sức khoẻ trở thành một phần tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình.

Lên các tầng cao, hệ sinh thái tiện ích tiếp tục được nối dài với những không gian thư thái, đề cao tính kết nối như vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dược liệu, đài quan sát, khu picnic gia đình, vườn BBQ, rạp chiếu phim ngoài trời và vườn dưỡng sinh. Đây đều là những tiện ích phù hợp để người cao tuổi trải nghiệm đa dạng hoạt động trong ngày. Ông bà có thể tập thiền và thưởng trà buổi sớm, giao lưu với hàng xóm, đồng thời tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết quý giá cùng gia đình.

Quảng trường trung tâm kiến tạo không gian giao lưu, kết nối, giúp đời sống tinh thần của người cao tuổi thêm phong phú. Ảnh minh họa: Sun Property.

Không gian xanh rộng mở, khoáng đạt của dự án góp phần kết nối cộng đồng cư dân. 10.650 m² cây xanh, tương đương gần 30% diện tích khu đất, được tổ chức xen kẽ cùng quảng trường trung tâm, cafe terrace, đường dạo, thư viện ngoài trời, sân sinh hoạt cộng đồng… Tương lai, quy hoạch công viên Trần Huy Liệu kế cận sẽ bổ sung 10.500m2 mảng xanh cho cư dân Sun Glory Residence. Hệ thống cảnh quan này vừa giúp "mềm hóa" các khối tháp căn hộ, mang lại bầu không khí trong lành, vừa kiến tạo khoảng không bình yên để người lớn tuổi thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê, dạo bộ và tận hưởng cuộc sống.

“Sun Glory Residence thỏa mãn nhiều yêu cầu của những người con xứ Nghệ xa quê. Không chỉ là không gian để cha mẹ an dưỡng, căn hộ có thể là chốn dừng chân ấm cúng mỗi dịp Lễ Tết, hoặc là chốn lý tưởng để trở về an dưỡng tuổi già”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Tọa độ "vàng" tại tâm điểm đô thị Vinh gia tăng sức hút cho thuê của căn hộ Sun Glory Residence với tệp khách chuyên gia, quản lý. Ảnh: Sun Property.

Hơn thế, dự án sở hữu dư địa khai thác cho thuê đầy hứa hẹn nhờ đà bứt phá kinh tế của địa phương. Với vị thế top 3 cả nước về thu hút FDI, Nghệ An đang đón một làn sóng các chuyên gia quốc tế và quản lý cấp cao đến làm việc tại khu kinh tế Đông Nam và hệ sinh thái khu công nghiệp VSIP. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm kiếm những không gian sống hiện đại tại Nghệ An tương xứng với các đô thị lớn đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Nằm ngay trung tâm đô thị Vinh, tiện lợi di chuyển đến các khu vực khác trong tỉnh, Sun Glory Residence sẽ đáp ứng nhu cầu nơi ở lâu dài của nhóm khách hàng này.