Tận tâm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

ANTD.VN - Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ ân cần, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thượng, Hà Nội phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin lần 2 năm 2026.

Công an phường Phú Thượng tận tâm trong thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Hoạt động góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trách nhiệm trong từng khâu triển khai

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ chưa rõ thông tin, phường Phú Thượng đã phối hợp triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin lần 2 năm 2026. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách.

Đằng sau mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là niềm mong mỏi của những gia đình đã trải qua nhiều năm tháng chờ đợi tin tức người thân. Với họ, việc tìm lại tên tuổi, quê quán và danh tính của liệt sĩ không chỉ là nguyện vọng chính đáng mà còn là cách để hoàn thiện hành trình tri ân, đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, dòng họ trong ký ức và tình cảm của các thế hệ hôm nay.

Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thượng đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phần việc theo hướng chặt chẽ, khoa học, bảo đảm thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ. Công tác rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ và người thân được chú trọng; các trường hợp tham gia được hướng dẫn kê khai, kiểm tra, đối chiếu thông tin nhân thân và mối quan hệ với liệt sĩ nhằm bảo đảm dữ liệu cung cấp chính xác, đầy đủ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thượng đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các phần việc theo hướng chặt chẽ, khoa học, bảo đảm thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ

Trong quá trình thực hiện, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ thể hiện từ những công việc cụ thể: hướng dẫn thân nhân hoàn thiện thông tin, giải thích các nội dung liên quan đến quy trình thu nhận mẫu sinh phẩm, hỗ trợ thực hiện thủ tục và phối hợp tích hợp thông tin ADN vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ, bởi thông tin được thu nhận không chỉ phục vụ công tác quản lý dữ liệu mà còn liên quan trực tiếp đến quá trình đối chiếu, xác định danh tính những người đã hy sinh.

Đối với thân nhân liệt sĩ, việc tiếp cận các thủ tục liên quan đến dữ liệu sinh học có thể còn nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy, sự hướng dẫn cụ thể, thái độ gần gũi, tận tình của lực lượng Công an có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân hiểu rõ mục đích, quy trình thực hiện, yên tâm phối hợp cung cấp thông tin.

Tinh thần trách nhiệm ấy không chỉ nằm ở việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, mà còn ở nhận thức sâu sắc về giá trị nhân văn của công việc. Mỗi thông tin cần được kiểm tra kỹ lưỡng; mỗi trường hợp cần được hướng dẫn đầy đủ, tránh sai sót có thể ảnh hưởng đến quá trình đối chiếu sau này. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, vì Nhân dân phục vụ tiếp tục được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Thêm dữ liệu, nối dài hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Khi dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác và kết nối hiệu quả, cơ hội tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh sẽ từng bước được mở rộng, góp phần giải quyết những trường hợp tồn đọng qua nhiều năm.

Ý nghĩa của hoạt động không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn. Đó còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những hy sinh của các thế hệ cha anh với trách nhiệm của những người đang sống. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một nguồn thông tin quý giá, góp thêm hy vọng cho các gia đình đang mong mỏi tìm lại người thân, đồng thời góp phần gìn giữ ký ức về những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin

Thông qua hoạt động lần này, phường Phú Thượng tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng và tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an phường giữ vai trò thiết thực, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, hỗ trợ các gia đình chính sách thực hiện những nguyện vọng chính đáng.

Đối với lực lượng Công an phường Phú Thượng, nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ còn là dịp để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình, lấy sự hài lòng và quyền lợi chính đáng của người dân làm trọng tâm. Từ những việc làm cụ thể, lực lượng Công an góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của Nhân dân, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bằng sự chủ động, trách nhiệm và tận tâm trong từng phần việc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Thượng đang góp sức cùng các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ giàu ý nghĩa nhân văn. Đó cũng là cách thiết thực để đạo lý tri ân được tiếp nối, để hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ chưa rõ thông tin có thêm cơ hội tiến gần đến kết quả, đáp lại phần nào mong mỏi của các gia đình sau nhiều năm chờ đợi.