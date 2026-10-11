Tán Đa Show trở lại, tạo điểm hẹn âm nhạc giữa lòng Thủ đô

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Tán Đa Show số thứ 2 lấy cảm hứng chủ đạo từ hình ảnh Hà Nội vào những ngày tháng Mười, kết nối những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về thành phố qua âm nhạc. Đây là thời điểm thành phố mang những sắc thái riêng, nơi các giá trị lịch sử, văn hóa đan xen với nhịp sống hiện đại và tinh thần sáng tạo của người trẻ.

Tiếp nối dấu ấn từ số đầu tiên tổ chức tại 71 Hàng Trống, Tán Đa Show số thứ 2 tiếp tục mở ra không gian thưởng thức âm nhạc giữa trung tâm Thủ đô. Chương trình do thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hoá thực hiện dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân nhằm xây dựng một điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật gần gũi với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tán Đa Show số thứ 2 lấy cảm hứng chủ đạo từ hình ảnh Hà Nội vào những ngày tháng Mười, kết nối những câu chuyện, ký ức và cảm xúc về thành phố qua âm nhạc

Thông qua âm nhạc, chương trình "Tán Đa" số thứ 2 hướng đến một góc nhìn mới về Hà Nội, từ những hình ảnh quen thuộc, ký ức đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ kết hợp với cảm nhận và cách thể hiện của những người đang sinh sống và sáng tạo, góp phần làm nên diện mạo thành phố hôm nay. Âm nhạc hòa cùng nhịp sống đương đại, tạo nên không gian để khán giả tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu dành cho Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là sự góp mặt của 3 nghệ sĩ Lynk Lee, Pink Frog và The Magma, đại diện cho những cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau. Mỗi nghệ sĩ mang đến chương trình một dấu ấn riêng, đem đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc đa dạng cho khán giả. Trên sân khấu, sự giao thoa giữa nhiều phong cách biểu diễn tạo điều kiện để các nghệ sĩ thể hiện cá tính và chia sẻ câu chuyện của mình thông qua âm nhạc.

Ca sĩ Lynk Lee góp mặt tại Tản Đà Show số thứ 2

Bên cạnh đố, chương trình còn tạo dựng không gian kết nối giữa người làm nghệ thuật và công chúng. Tại đó, khán giả có cơ hội đến gần hơn với nghệ sĩ, cùng thưởng thức, chia sẻ cảm xúc và tìm thấy những điểm chung qua các giai điệu. Qua đó, âm nhạc trở thành phương tiện kết nối con người, mở ra những cách tiếp cận gần gũi hơn với đời sống văn hóa, nghệ thuật của Thủ đô.

Với định hướng phát triển dài hạn, Tán Đa Show mong muốn xây dựng một điểm hẹn văn hóa - nghệ thuật cộng đồng, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hóa, tinh thần sáng tạo và đời sống đương đại. Mỗi số chương trình được định hướng mang một chủ đề và màu sắc riêng, làm mới thông qua sự góp mặt của các nghệ sĩ, những ý tưởng sáng tạo và hình thức trải nghiệm đa dạng.