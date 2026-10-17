ANTD.VN - Ngày 16/10/2026, Tập đoàn Tân Á Đại Thành lần thứ 7 liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, ghi nhận hành trình gần 33 năm kiên định với triết lý “Chất lượng làm nên uy tín thương hiệu”. Thành tựu tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và nền tảng phát triển bền vững của Tập đoàn, được xây dựng trên sự nhất quán về chất lượng sản phẩm và niềm tin của hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Phương Anh đón nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026.

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Phương Anh đại diện doanh nghiệp đón nhận biểu trưng chương trình. Đây là lần thứ 7 liên tiếp trong 14 năm Tân Á Đại Thành được công nhận đạt danh hiệu này.

Kiên định chất lượng, khẳng định uy tín thương hiệu

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được xét chọn hai năm một lần theo ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong. Năm 2026, chương trình ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp.

Đối với Tân Á Đại Thành, bảy kỳ liên tiếp được vinh danh là minh chứng cho chiến lược phát triển nhất quán, lấy chất lượng làm nền tảng xây dựng uy tín và niềm tin của người tiêu dùng.

Từ năm 1993, những người sáng lập Tân Á Đại Thành đã xác lập triết lý “Chất lượng làm nên uy tín thương hiệu” trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong mọi lĩnh vực hoạt động. Trải qua gần 33 năm, triết lý ấy vẫn luôn được gìn giữ và hiện thực hóa bằng những bước tiến vượt bậc trong công nghệ, sản xuất, đưa các sản phẩm của Tập đoàn trở nên quen thuộc, thiết yếu trong đời sống của hàng triệu người dân Việt.

Lấy công nghệ cao làm động lực, kiến tạo giá trị bền vững

Từ nền tảng công nghiệp vững chắc, Tân Á Đại Thành hiện nay đã phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam với ba lĩnh vực chiến lược Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản.

Đồng hành với định hướng chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực tự chủ và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Tập đoàn xác định công nghiệp tiếp tục là trụ cột cốt lõi, đồng thời lấy công nghệ cao làm yếu tố quyết định trong chuyển đổi mô hình kiến tạo giá trị.

Các sản phẩm Tân Á Đại Thành đã trở nên quen thuộc trong đời sống của hàng triệu người dân Việt

Lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam, Tân Á Đại Thành hướng tới bước chuyển từ những sản phẩm đã gắn bó với đời sống người Việt sang các bộ giải pháp tổng thể, đồng bộ cho công trình, dự án và không gian sống. Trong đó, công nghệ cao đóng vai trò kết nối, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sử dụng của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Sự cộng hưởng giữa ba lĩnh vực chiến lược tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy được lợi thế của từng lĩnh vực trong một hệ sinh thái thống nhất, mở rộng không gian phát triển và gia tăng năng lực kiến tạo giá trị của Tập đoàn. Qua đó, Tân Á Đại Thành hướng tới tạo lập những công trình chất lượng, không gian sống hiện đại, tiện nghi, bền vững, góp phần nâng tầm chất sống Việt.

Tiếp nối di sản, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt

Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026 tôn vinh sự tiếp nối những giá trị bền vững và khát vọng vươn lên của các thương hiệu Việt.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh, một trong những đại diện của thế hệ lãnh đạo thứ ba, tiếp nối di sản thương hiệu Tân Á Đại Thành

Tại Tân Á Đại Thành, tinh thần ấy được thể hiện qua sự kế thừa giữa các thế hệ lãnh đạo. Từ nền móng do thế hệ sáng lập kiến tạo, các thế hệ kế cận tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi, đổi mới tư duy quản trị và mở rộng không gian phát triển, từng bước xác lập vị thế mới cho Tập đoàn.

Trong dòng chảy đó, hình ảnh Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh - một trong những đại diện của thế hệ lãnh đạo thứ ba đón nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia mang một ý nghĩa đặc biệt. Dấu mốc này không chỉ biểu trưng cho sự tiếp nối di sản mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ lãnh đạo kế cận trong việc phát huy thành quả, khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Giá trị của một thương hiệu không chỉ được khẳng định bằng những thành tựu đã đạt được, mà còn bằng những đóng góp tiếp tục được vun đắp cho tương lai. Với Tân Á Đại Thành, “Chất lượng làm nên uy tín thương hiệu” vẫn sẽ là triết lý dẫn đường, kết nối hành trình gần 33 năm với tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo, hướng tới phát triển các giải pháp tổng thể, bền vững, hiện thực hóa khát vọng nâng tầm chất sống Việt, lan tỏa phồn vinh và góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.