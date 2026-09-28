Tám trường đại học Việt Nam góp mặt trong top 500 thế giới với 11 ngành dẫn đầu

ANTD.VN - Việt Nam có 8 trường đại học lọt top 500 thế giới trong bảng xếp hạng đại học ARWU theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sinh học, Khoa học y tế và Khoa học xã hội.

Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu thứ hạng trong 8 trường đại học Việt Nam lọt tốp 500 thế giới

Tổ chức xếp hạng đại học ARWU của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sinh học, Khoa học y tế và Khoa học xã hội.

Việt Nam có 8 trường đại học lọt top 500 thế giới là: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong số 11 ngành xuất hiện tên trường đại học của Việt Nam thì dẫn đầu là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khi thuộc nhóm 150 ở ngành Tài chính. Một số trường khác trong nhóm 201-300 là Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ở ngành Y tế công cộng; Đại học Duy Tân với ngành Kỹ thuật cơ khí, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học thú y...

ARWU ra mắt năm 2003 bởi Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc). Hiện đây là một trong ba bảng xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn, bên cạnh QS và THE.

Bảng xếp hạng theo ngành căn cứ 9 chỉ số học thuật, chia thành 5 nhóm tiêu chí: Đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp thế giới, Sản lượng nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới, Nghiên cứu chất lượng cao, Tác động của nghiên cứu và Hợp tác quốc tế. Trọng số mỗi nhóm thay đổi theo ngành, song "Sản lượng nghiên cứu" thường cao nhất.

Xếp hạng cụ thể của các đại học Việt Nam: