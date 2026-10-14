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Pháp luật

Tạm giữ hình sự đối tượng tàng trữ trái phép ma túy

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K.H

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, HKTT: thôn Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) phục vụ điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, sáng ngày 8/10, quá trình tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phú Xuyên phát hiện Nguyễn Quốc Huy (SN 1994, HKTT: thôn Mỹ Lâm, xã Phú Xuyên, Hà Nội) có dấu hiệu nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

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Đối tượng Nguyễn Quốc Huy

Quá trình làm việc, Huy tự nguyện giao nộp 0,171 gam là ma tuý loại methamphetamine và dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an xã Phú Xuyên đã thu mẫu và xét nghiệm ma túy trong cơ thể của Nguyễn Quốc Huy cho kết quả dương tính loại Methamphetamine.

Thời gian tới, Công an xã Phú Xuyên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã.

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Từ khóa:

#ma túy

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