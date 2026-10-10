Tạm giữ hình sự 5 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Công an xã Hồng Vân, Hà Nội đang củng cố tài liệu để xử lý 5 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Rạng sáng 14/9/2026, tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thôn Nỏ Bạn, xã Hồng Vân đã phát sinh mâu thuẫn giữa 1 nhóm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Bảo Trung (SN: 1993, HKTT: Bạch Liên, Hồng Vân), Dương Văn Nam (SN: 1988, HKTT: Phú Mỹ, Chương Dương, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN: 1990, HKTT: Phú Mỹ, Chương Dương, Hà Nội), Nguyễn Văn Võ (SN: 1991, HKTT: Phú Mỹ, Chương Dương, Hà Nội), Nguyễn Đức Toản (SN: 1986, HKTT: Vĩnh Lộc, Chương Dương, Hà Nội), Ngô Văn Bẩy (SN: 1987, HKTT: Phương Quế, Chương Dương, Hà Nội) và 1 nhóm thanh niên gồm 4 người: Phùng Duy Khánh (SN: 1993, HKTT: Đông Thai, Hồng Vân), Bùi Văn Cường (SN: 1993, HKTT: Đông Thai, Hồng Vân), Bùi Văn Ninh (SN: 1990, HKTT: Đông Thai, Hồng Vân), Bùi Việt Hoàng (SN: 1999, HKTT: Đông Thai, Hồng Vân).

Các đối tượng trong vụ việc

Sáu đối tượng gồm Trung, Bẩy, Ninh, Cường, Hoàng, Khánh đã dùng chai bia và vỏ chai bia của quán ném nhau, đuổi đánh nhau. Hậu quả: Trung bị thương tích vùng đầu và cánh tay, chân; Cường bị thương tích 2 bàn tay và bàn chân, chảy máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp; Bẩy bị thương vùng đầu cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thường Tín.

Chiều ngày 16/9/2026, 5 đối tượng Bẩy, Cường, Ninh, Hoàng, Khánh đã đến cơ quan Công an để đầu thú về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an xã Hồng Vân đang củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn chuẩn mực ứng xử. Những mâu thuẫn, xích mích cần được giải quyết thông qua đối thoại, hòa giải trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, tuyệt đối không sử dụng bạo lực hoặc các hành vi manh động, nguy hiểm. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.