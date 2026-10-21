Tạm giữ gần 2.900 túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm kinh doanh, phát hiện hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu vi phạm

Đội Quản lý thị trường số 14 (Chi cục QLTT TP Hà Nội) phối hợp với Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại 2 địa điểm kinh doanh túi xách trên địa bàn xã Phú Xuyên, cùng do bà Nguyễn Thị Trang làm chủ.

Qua kiểm tra thực tế hàng hóa đang được kinh doanh, lưu giữ tại 2 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 2.893 túi xách có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, gồm: CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR và YSL.

Đội QLTT số 14 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số sản phẩm với tổng giá trị 361,16 triệu đồng nêu trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.