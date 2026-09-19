Tạm giữ 6 thanh niên gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Công an xã Thiên Lộc, Hà Nội qua công tác nắm tình hình địa bàn xác định có hai nhóm đối tượng đánh nhau, gây thương tích trên đoạn đường thuộc Ấp Sáp Mai, xã Thiên Lộc đã triển khai ngay lực lượng tiến hành mời các đối tượng về trụ sở Công an xã để xác minh làm rõ.

Các đối tượng liên quan

Tại Công an xã các đối tượng khai nhận khoảng 22h00 ngày 15/09/2026, nhóm của Sằm Khắc Thuần (SN 2003), trú tại xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang cùng Nguyễn Tuấn Hùng (SN 2006), trú tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai), Trần Quốc Đạt (SN 1996), trú tại Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng), Trần Tuấn Anh (SN 2007), trú tại xã Hòa Nam, tỉnh Lâm Đồng, Phạm Đức Anh (SN 2007), Trần Hải Phong (SN 2007) cùng trú trú tại xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng; Vũ Văn Hiệp (SN1999) trú tại xã Quỹ Nhất, Ninh Bình cùng làm tại Công ty Nội thất Trần Yên địa chỉ tại Đội 1, thôn Sáp Mai, xã Thiên Lộc, Hà Nội và nhóm của Bùi Minh Quang (SN 2003), Trần Văn Tiến (SN 2003), Đỗ Minh Quân (SN 2003), Bùi Văn Tuấn (SN 1986) đều có HKTT: xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, cùng làm tại xưởng cơ khí Tuấn phát địa chỉ tại Đội 1, thôn Sáp Mai, xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Vào thời điểm trên 2 nhóm đang hát karaoke tại 2 phòng hát của quán Karaoke Ruby thuộc Đội 1, thôn Sáp Mai, xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Sau đó hai nhóm có sang phòng hát của nhau giao lưu uống bia và phát sinh mâu thuẫn chửi nhau nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra đánh nhau. Đến khoảng 23h40 cùng ngày, khi hai nhóm đi về ra ngoài cửa quán hát thì Quang có điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave (màu đỏ) trong lúc quay xe thì có cán qua ngón chân của Thuần gây chảy máu. Quang đi được khoảng 30 mét thì dừng xe lại tiếp tục chửi bới nhóm Thuần do bực tức vì bị cán chảy máu chân nên Thuần chạy lại phía Quang và chửi nhau với Quang, sau đó các đối tượng Trần Quốc Đạt, Bùi Minh Quang, Trần Văn Tiến, Bùi Văn Tuấn, Trần Hải Phong, Sầm Khắc Thuần xảy ra đánh nhau giữa 2 bên tại đoạn đường thuộc Ấp Sáp Mai, xã Thiên Lộc.

Hậu quả các đối tượng Tuấn, Phong, Thuần, Quang đều bị thương và được vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Công an xã Thiên Lộc đã làm rõ và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Trần Quốc Đạt, Bùi Minh Quang, Trần Văn Tiến, Bùi Văn Tuấn, Trần Hải Phong, Sầm Khắc Thuần về hành vi Gây rối trật tự công cộng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.