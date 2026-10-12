Sun Glory Residence - biểu tượng 'chất Nghệ', 'chất Vinh' mới ở trung tâm thành Vinh

ANTD.VN - Ra mắt tại trung tâm thành Vinh, tổ hợp Sun Glory Residence không chỉ thiết lập chuẩn mực sống hạng sang mà còn là biểu tượng kiêu hãnh vinh danh vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ “chất Đất”, “chất Người”, “chất Nghệ” và “chất Vinh”.

Tổ hợp Sun Glory Residence - biểu tượng quy tụ “chất Đất - chất Người - chất Nghệ - chất Vinh” giữa trung tâm thành Vinh. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Cốt cách "người Nghệ" và khát vọng về một biểu tượng xứng tầm

Tựa lưng vào non cao, hướng mặt ra biển lớn và được vỗ về bởi dòng chảy êm đềm của sông Lam, thành Vinh từ bao đời nay đã là nơi giao thoa của những dòng chảy thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. Trải qua những năm tháng đạn bom khốc liệt, những mùa gió Lào bỏng rát và quá trình kiến thiết miệt mài, vùng đất này liên tục bồi đắp cho mình những lớp trầm tích mới. Vị thế chiến lược và phong thủy đắc địa ấy từng đưa nơi đây vào một giấc mơ vĩ đại mang tên "Phượng Hoàng Trung Đô" - kinh đô mới được Hoàng đế Quang Trung lựa chọn kiến tạo.

Chính thiên nhiên nhiều nắng gió và hoàn cảnh khắc nghiệt đã tôi rèn nên một cốt cách rất riêng. Ở người Nghệ luôn toát lên năm chữ vàng rực rỡ: Kiên - Cần - Nghĩa - Trí - Khí. Họ kiên cường trước sóng gió chông gai, cần cù lao động sản xuất, sống vẹn nghĩa tình có trước có sau và hiếu học, tất cả đúc kết thành nét khí phách hiên ngang không nơi nào có được.

Xưa vang danh với bề dày khoa bảng, người Nghệ hôm nay tiếp tục chung tay kiến tạo những kỳ tích mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ vào năm 2030. Nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 9,68% - mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm ghi nhận hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, dòng vốn FDI chạm mốc 2,32 tỷ USD, đưa Nghệ An vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc.

Sức bật này càng được củng cố khi tỉnh đang ráo riết xây dựng Đề án Khu kinh tế tự do. Nếu được Trung ương chấp thuận, đây sẽ là cơ chế đột phá giúp địa phương tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư, phát triển logistics, thương mại quốc tế và các ngành công nghiệp chế biến gắn với xuất khẩu.

Giới thành đạt xứ Nghệ cần một không gian sống đẳng cấp, tương xứng với những bước tiến vượt bậc của quê hương. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế dường như đang đi nhanh hơn sự chuyển mình của diện mạo đô thị. Đường chân trời thành Vinh vẫn vắng bóng một công trình biểu tượng, và giới tinh hoa xứ Nghệ vẫn đang tìm kiếm một không gian sống hạng sang đúng nghĩa ngay tại quê hương, tiệm cận với các đô thị lớn để tưởng thưởng cho bản thân và gia đình.

Sun Glory Residence - biểu tượng mới mang đậm “chất Nghệ”, “chất Vinh”

Để đáp ứng tiêu chuẩn sống ngày càng nâng cao của người dân thành Vinh, tổ hợp Sun Glory Residence được Tập đoàn Sun Group chính thức ra mắt tại Nghệ An. Nằm tại vòng xuyến Hải Quan huyết mạch tại lõi trung tâm, tiếp giáp đồng thời Đại lộ Lê Nin và Lê Hồng Phong – những tuyến đường trọng điểm kết nối sân bay với khu trung tâm đô thị, dự án không chỉ mang đến không gian sống đẳng cấp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chỉnh trang, nâng tầm diện mạo đô thị thành Vinh.

Chủ đầu tư Sun Group đã “đo ni đóng giày” dự án cho cư dân địa phương, tôn vinh trọn vẹn “chất Đất”, “chất Người”, “chất Nghệ” (những tinh hoa xứ Nghệ hun đúc qua nhiều thế hệ) và “chất Vinh” (chuẩn mực sống mới tại thành Vinh mang lại vinh hoa, vinh quang cho chủ sở hữu). Điều này được khắc họa rõ nét qua cách “mã định danh” 37 của tỉnh được sử dụng xuyên suốt: từ quỹ đất 3,7 ha, toà tháp biểu tượng vươn cao 37 tầng đến hơn 37 tiện ích đẳng cấp.

Sun Glory Residence kể câu chuyện tự hào về con người, bản sắc xứ Nghệ bằng ngôn ngữ kiến trúc tinh tế. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

“Chất Nghệ” còn được thể hiện qua kiến trúc của 5 tòa tháp Infinity, Legend, Harmony, Lumina và Sky 37. Trong đó, tháp biểu tượng Sky 37 cao nhất thành Vinh, nổi bật với kiến trúc mô phỏng hình ảnh Phượng Hoàng tung cánh, biểu trưng cho khát vọng vươn lên của vùng đất từng được Quang Trung lựa chọn làm “Phượng Hoàng Trung Đô”.

Các tòa tháp còn lại lần lượt lấy cảm hứng từ các phẩm cách Kiên, Cần, Nghĩa, Trí, kết hợp cùng các hình tượng gắn liền với lịch sử, văn hoá địa phương như thành cổ Vinh hay kế sách “Biến pháp Tam chương” của trạng nguyên Bạch Liêu. Cách tiếp cận này tạo nên một tổ hợp căn hộ có câu chuyện riêng, mang “mã gen” Nghệ An thay vì chỉ đơn thuần nổi bật nhờ quy mô hay chiều cao công trình.

Sun Group mang đến cho Sun Glory Residence hơn 37 tiện ích nội tòa đẳng cấp. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Thấm đẫm “chất Nghệ”, nhưng dự án còn kiến tạo “chất Vinh” hiện đại thông qua hệ thống hơn 37 tiện ích được phân bổ từ tầng thấp lên các tầng cao và tầng mái. Tầng 1 và 2 mở ra không gian năng động với gym, spa, sauna và đặc biệt là bể bơi 4 mùa trong nhà - tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại các dự án căn hộ ở Vinh. Tiến lên các tầng cao, cư dân được thư giãn với vườn thiền, trà đạo, vườn dược liệu, đài quan sát, khu picnic, BBQ, sân chơi và các tiện ích giải trí ngoài trời.

Tôn trọng văn hóa bản địa, chủ đầu tư dành tới 10.650 m2 (gần 30% diện tích khu đất) cho cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, mong muốn giữ lại sự nhộn nhịp đặc trưng của trung tâm thành Vinh. Thư viện ngoài trời, café terrace cùng các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Vinh được bố trí tại quảng trường trung tâm - “trái tim” của dự án.

Sun Glory Residence sở hữu môi trường sống gần gũi thiên nhiên ngay giữa lõi trung tâm Nghệ An. Ảnh minh hoạ: Sun Property.

Tại lễ khởi công hồi cuối tháng 8, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kỳ vọng tổ hợp dự án tại Trường Vinh sẽ tạo thêm điểm nhấn kiến trúc trên Đại lộ Lê Nin, góp phần chỉnh trang đô thị và hình thành không gian sống chất lượng cho địa phương. Với người dân, việc lựa chọn an cư tại dự án gắn với những giá trị cụ thể: sống giữa khu trung tâm, thuận tiện kết nối, tận hưởng hệ tiện ích đặc sắc và hòa mình vào cộng đồng cư dân tinh hoa.

Cùng với đà phát triển không ngừng của Nghệ An, Sun Glory Residence sẽ là nơi cộng đồng cư dân văn minh chia sẻ chung hệ giá trị, cùng nhau lan tỏa và tiếp nối chuẩn sống đậm “chất Vinh” hiện đại.