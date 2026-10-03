Sức mạnh tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang tiến về phía Iran

Mỹ đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Trung Đông, trong động thái có thể đưa 3 tàu sân bay Mỹ cùng hiện diện tại khu vực vào cuối tháng 10. Thông tin này được các quan chức Mỹ tiết lộ với Associated Press và Wall Street Journal.

USS Theodore Roosevelt là tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz, được đưa vào hoạt động từ năm 1986. Tàu có lượng giãn nước đầy tải khoảng 97.000 tấn, tốc độ trên 30 hải lý/giờ và có thể mang hơn 65 máy bay. Hải quân Mỹ mô tả đây là nền tảng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ tác chiến trên không, tấn công mặt biển đến tác chiến chống ngầm và tác chiến điện tử.

Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt

Sức mạnh chính của tàu không chỉ nằm ở thân tàu mà còn ở không đoàn được triển khai trên boong. Không đoàn tàu sân bay số 11 hiện gồm 9 phi đội, vận hành tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet, máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D Hawkeye, cùng các loại trực thăng MH-60R/S và máy bay vận tải V-22 Osprey.

Trong đó, F/A-18E/F Super Hornet đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ chiến đấu trên không và tấn công mặt đất. EA-18G Growler chuyên chế áp và gây nhiễu điện tử. E-2D Hawkeye đóng vai trò cảnh giới trên không, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ điều phối hoạt động tác chiến.

Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt

USS Theodore Roosevelt không hoạt động đơn độc. Tàu là soái hạm của Nhóm tác chiến tàu sân bay số 9, đi cùng các tàu hộ tống và lực lượng không quân hải quân. Một nhóm tác chiến như vậy có thể duy trì hoạt động trên biển trong thời gian dài mà không cần căn cứ không quân trên đất liền. Hải quân Mỹ xác định tàu sân bay và không đoàn trên tàu là công cụ quan trọng để triển khai sức mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt

USS Theodore Roosevelt rời San Diego ngày 27/9. Hiện Trung Đông đã có tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS George Washington. Nếu cả 2 tàu này tiếp tục duy trì vị trí khi USS Theodore Roosevelt tới nơi, Mỹ sẽ có 3 nhóm tác chiến tàu sân bay tại khu vực. Một quan chức Mỹ cho biết điều này có thể xảy ra ngay từ cuối tháng 10.

Việc bổ sung USS Theodore Roosevelt vì vậy không chỉ là đưa thêm một tàu sân bay tới Trung Đông. Nó còn đưa thêm một không đoàn chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm, tác chiến điện tử và các tàu hộ tống vào khu vực. Quy mô lực lượng này tạo thêm năng lực cho quân đội Mỹ thực hiện các nhiệm vụ trên không và trên biển trong trường hợp Washington quyết định sử dụng lực lượng.