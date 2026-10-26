Sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Ba nhóm khách hàng sẽ được giảm tiền điện

ANTD.VN - Bộ Công Thương muốn áp dụng ngay cơ cấu biểu giá điện mới và áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới. Theo đó, có 3 nhóm khách hàng có thể giảm tiền điện nếu điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Áp giá điện theo khung giờ, khách hàng thay đổi hành vi sử dụng điện sẽ không lo tăng chi phí

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Nếu được áp dụng ngay cùng với quy định về khung giờ cao thấp điểm mới, tiền điện của nhiều nhóm khách hàng có sự thay đổi.

Tờ trình của Bộ Công Thương cho biết, khi dự thảo Quyết định được ký ban hành và có hiệu lực thi hành, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg và khung giờ cao thấp điểm mới quy định tại Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2025 sẽ được áp dụng ngay.

Việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới không phải một lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên như hiện hành là 2.204,0655 đồng/kWh theo quy định tại Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 07/05/2025 của EVN về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Với mức điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân này, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1279/QĐ-BCT ngày 09/5/2025 quy định về giá bán điện, trong đó quy định cụ thể về giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho đơn vị bán lẻ điện theo thẩm quyền được giao tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Khi áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, cần xây dựng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giá bán điện theo cơ cấu giá mới này (thay thế Quyết định số 1279/QĐ-BCT do Quyết định 1279/QĐ-BCT áp dụng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) và ban hành áp dụng cùng thời điểm có hiệu lực thi hành của Quyết định 14/2025/QĐ-TTg sửa đổi, trong đó giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên như nêu ở trên.

Bộ Công Thương đã đánh giá tác động của việc áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới.

Theo đó, việc áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới, bao gồm khách hàng sản xuất và khách hàng kinh doanh. Cơ sở sử dụng số liệu là sản lượng điện năng tiêu thụ năm 2025 của khách hàng, hành vi tiêu thụ điện của khách hàng không đổi. Trên thực tế, khi áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới trên thực tế, các khách hàng sẽ sắp xếp lại kế hoạch sản xuất để dịch chuyển phụ tải phù hợp với khung giờ mới, do đó tác động đến chi phí tiền điện thực tế sẽ có sự thay đổi so với kết quả tính toán đánh giá.

Cụ thể, khách hàng sản xuất sắt, thép, mức tăng bình quân chi phí tiền điện dưới 9%. Với tỷ trọng chi phí tiền điện trong giá thành thép chiếm dưới 10%, Bộ Công Thương sơ bộ đánh giá việc áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới không ảnh hưởng nhiều đến chi phí, giá thành của doanh nghiệp và không ảnh hưởng nhiều đến khả năng cạnh tranh.

Khách hàng trồng thanh long, mức tăng tiền điện dưới 6%. Các khách hàng trồng thanh long có xu hướng điều chỉnh giờ vận hành từ khung giờ 19h-5h sáng sang 20h-6h sáng hôm sau, nhằm hạn chế ảnh hưởng của giờ cao điểm mới, đồng thời tận dụng tối đa 6 giờ thuộc khung giờ thấp điểm để giảm chi phí tiền điện.

Khách hàng cơ sở lưu trú du lịch dự kiến mức tăng tiền điện cũng dưới 6%. Đối tượng này sẽ được áp dụng cơ chế giá điện riêng theo Nghị quyết số 08/NQ-TW (đã được thể chế hóa trong Quyết định 14/2025/QĐ-TTg) nên việc áp dụng ngay giá điện cho đối tượng này bằng giá sản xuất, đồng thời với việc triển khai áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới thì chi phí tiền điện sẽ giảm so với hiện nay.

Bên cạnh đó, với khách hàng sạc xe điện, tiền điện sẽ tăng khoảng 3%. Đối tượng này được áp dụng ở mức giữa giá sản xuất và giá kinh doanh. Ngoài ra đây là nhóm dễ thay đổi hành vi sạc điện để tránh giờ cao điểm, giúp giảm tải hệ thống. Vì vậy, nếu áp dụng giá điện theo cơ cấu biểu giá mới luôn tại Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg đồng thời với việc triển khai áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới thì chi phí tiền điện sẽ giảm so với hiện nay.

Như vậy, việc áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới và cơ cấu biểu giá điện mới giúp chi phí tiền điện của 2 đối tượng cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện giảm so với hiện nay. Trong khi đó, đối tượng khách hàng như sản xuất sắt thép, trồng thanh long, việc áp dụng khung giờ cao thấp điểm mới có tác động bất lợi hơn các đối tượng khách hàng khác. Tuy nhiên, mức tác động không lớn, khách hàng có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất để phù hợp với khung giờ cao thấp điểm mới.

Đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới tới khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công Thương cho biết, Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg rút gọn bậc thang tiêu thụ điện sinh hoạt còn 5 bậc và thiết kế lại mức tiêu thụ điện giữa các bậc so với Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, theo đó cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mức tiêu thụ điện từ 401-700kWh và trên 701kWh cao hơn so với hiện hành.

Theo tính toán sơ bộ, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ít hơn 777kWh/tháng chiếm khoảng 94% số khách hàng sử dụng điện (chiếm khoảng 73% tổng sản lượng điện sinh hoạt) sẽ giảm tiền điện so với hiện hành, số tiền điện giảm nhiều nhất là khách hàng sinh hoạt sử dụng 400kWh/tháng.

Khách hàng sinh hoạt sử dụng điện 778kWh/tháng sẽ trả tiền điện bằng với tiền điện hiện hành. Khách hàng sinh hoạt sử dụng từ 1.182kWh/tháng (đây là mức tiêu thụ bình quân của các khách hàng sử dụng điện trên 700kWh/tháng), tăng tiền điện so với hiện hành khoảng gần 190.000 đồng/tháng.

Như vậy, với việc áp dụng ngay cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, các khách hàng sử dụng điện ở mức từ 77kWh/tháng trở xuống sẽ có tiền điện phải trả ít hơn so với hiện hành; Tiêu thụ nhiều hơn 778kWh/tháng thì tiền điện phải trả tăng so với hiện hành.

“Phần lớn khách hàng sinh hoạt vẫn được bảo đảm chi phí tiền điện không phải trả tăng thêm, phần tăng thêm do khách hàng sử dụng điện ở mức rất cao chi trả”- Bộ Công Thương cho hay.